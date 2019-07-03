【港姐2019】拎過萬手袋面試未算誇　大熱蔡嘉欣先最拜金！

正所謂「男人看錶，女人看袋」，女人愛手袋，是大家公認的事情。在TVB年度選美盛事《2019香港小姐競選》，不少後選佳麗手持名牌手袋突顯自己不一樣的品味，當中由女生至愛的Chanel、Louis Vuitton、Dior手袋到香港女士最愛品牌Kate Spade New York和MICHAEL KORS，可謂應有盡有！但當中最愛名牌手袋的莫過於是「人氣王」蔡嘉欣（Kayan），她更曾拍片介紹她最愛的4款名牌包包！

Kayan今早（3日）現身電視城進行複選！（圖片來源：視覺中國）

Goyard 手袋約$15000！（網上圖片）

現年25歲的蔡嘉欣在複試中，繼續手持價值港幣約$15000的法國殿堂級皮具品牌Goyard 手袋，實用性相當大！但講到她最愛一定是港幣約$34000的Chanel Le Boy bag medium，其次就是港幣約$22000的CÉLINE Nano Luggage bag。而第三位就是港幣約$33900的CHANEL Gabrielle bag，第四位就是港幣約$17000的LOEWE puzzle bag。

她曾拍片大講名牌手袋！（網上截圖）

最平都過萬！（網上截圖）

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除了蔡嘉欣愛名牌，有部份佳麗的手袋都來頭不少！

Louis Vuitton和Chanel！（葉志明攝）

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過萬！（網上圖片）