Super Junior銀赫色心起網上公然約炮？　20分鐘後刪照片鬧出笑話

韓國天團Super Junior出道13年，一直擁有非常高的人氣。而保持高人氣的秘訣，就是成員們與E.L.F.（Super Junior粉絲）間的親密關係，而他們的關係好到就算成員銀赫昨天（2日），在微博爆出公然約炮風波，粉絲沒有生氣之餘，更幫忙令事件推上微博熱搜？

昨天銀赫在微博上傳自拍照與粉絲互動，但他竟然寫上「幹嗎？我想？」4個字，令粉絲哭笑不得。「幹」在中文字面上雖有「做事」的意思，但配合後面「我想」兩個字，不禁令一班女粉絲思路變歪。不少粉絲立即在銀赫微博上大開黃腔，笑偶像公然約炮外，更紛紛留言回覆他「幹！」和「我想！」，又大膽問銀赫約在哪裏等。發現出事的銀赫，20分鐘左右後立即刪除微博並重新上傳照片，把原先的4個字換成「你們在做什麼？是不是在想我？」。

銀赫昨天在微博公然約炮，鬧成大笑話。（微博/@WhitneyLowe）

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銀赫重新上傳微博後，不少粉絲都笑言翻譯又一次害了偶像。不過Super Junior和E.L.F.關係相當好，粉絲當然不會放過戲弄銀赫的大好機會，不停在留言上傳偶像公然約炮的「證據」。其實Super Junior成員已不是第一次，因翻譯而鬧出笑話。其中藝聲就試過把「Solo兩周年」直接由韓國翻成中文，意外變成「單身兩周年」，當時突如其來的告白嚇倒不少粉絲。另外他亦曾把「Merry Chirstmas」的韓文翻成「瑪麗克里斯瑪斯」，可說是笑話百出。

藝聲都試過被翻譯軟件出賣，鬧出單身事件。（IG/@yesung1106）

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