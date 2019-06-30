【SJ D&E香港演唱會】銀赫「下嫁」東海？　苦練廣東話感言冧粉絲

韓國男團Super Junior小分隊D&E 昨晚（26/6）完成香港演唱會，與香港E.L.F（Super Junior粉絲）共度幸福的晚上。東海和銀赫除了為E.L.F帶來精彩的歌舞表演外，兩位成員又帶水槍上台，與台下粉絲「激戰」連場，東海和銀赫其後更騎着電單車出場，可謂威風八面。

在安可環節，銀赫從粉絲手上獲得婚紗頭飾，台下隨即起哄，要求東海佩戴該頭飾，東海多番推卻後，提出以猜拳決定需佩戴頭紗，結果銀赫不幸落敗，唯有履行承諾戴上頭飾，東海還用頭紗蓋住銀赫的臉，尤如婚禮上待嫁的新娘一樣，場面相當搞笑！

Super Junior小分隊D&E 昨晚完成香港演唱會。（葉志明攝）

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雖然今次是小分隊的演唱會，不過東海和銀赫仍不忘提及大隊Super Junior，例如兩人即興表演Super Junior的《美人啊》和《SPY》，又向E.L.F透露正在製作Super Junior的新專輯，更預告Super Junior第八次巡迴演唱會「Super Show 8」將於香港舉行，E.L.F聞訊當然興奮不已。

之前數場D&E演唱會均會上演水槍大戰，今次香港演唱會亦不例外。（網上圖片）

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為了向香港粉絲表達謝意，銀赫苦練廣東話，在演唱會尾聲發表致謝詞：「我哋Super Junior好愛香港，喺香港有好多美好回憶，回想番2010年我哋喺香港拍攝《Boys in City》（Super Junior寫真集）畫布，Super Junior M又喺香港拎過專輯大獎，每次都有嚟香港開show，係咪？我覺得因為有你哋嘅愛，所以先可以成真，有好多人嚟香港旅行主要想睇夜景，但我眼中嘅美麗夜景，係喺我面前耀眼嘅你哋，你哋真係好靚，以後請大家喺漆黑嘅晚上，好似而家咁，繼續為我哋發光！」雖然銀赫讀廣東話的口音非常搞笑，不過粉絲看得出他極具誠意，加上每一句說話都觸動粉絲心靈，所以E.L.F對銀赫的廣東話感言照單全收。

銀赫從粉絲手上獲得婚紗頭飾，原本游說東海佩戴，不過因猜拳敗於東海，最終還是由銀赫自行戴上頭紗。（網上圖片）