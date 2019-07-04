韓國翻拍美劇《指定倖存者》　池珍熙得戚強調：導演揀啱人！

影視娛樂串流平台Netflix為了拓展亞洲市場，每月定期都會購入不同的香港電影、亞洲電影及韓劇。繼上月韓劇《輔佐官》及《阿斯達年代記》上架後，再度與韓國零時差同步推出政鬥劇《指定倖存者：60日》（Designated Survivor：60 Days），並由池珍熙擔任主角。一眾劇中演員日前（1/7）在韓國爾舉行記者會。主角池珍熙在記者會上得戚地強調自己非這角色莫屬，更大讚導演選角有眼光，場面相當搞笑。另外，劇中飾演反恐小組要員的姜漢娜透露今次為拍攝特地進行地獄式訓練，更在訓練期間摔到脖子受傷。

池珍熙在劇中飾演的環境部長由大學教授出身，是個對政治權力沒有任何慾望的人（劇照）

劇集主要講述韓國總統與眾多內閣成員在恐怖襲擊中不幸喪命，由環境部長朴武振（池珍熙飾）代行總統職權60天，在各種陰謀下保護家人和國家。此劇翻拍了美劇《指定倖存者》（Designated Survivor），這兩個版本的分別是媒體的焦點之一。池珍熙笑言由於韓國和美國的憲法內容本身就不同，再加上故事設定整個事件會在60天內結束，劇情方面會有很大的差異，他續指看過韓國版的劇本後覺得劇情引人入勝，不禁感嘆編劇的驚人功力。而導演柳鐘善也表示，儘管故事設定根據原著，但因為社會背景的不同，能引申出不一樣的故事發展：「除了有新增角色，該劇更着重主角們如何在艱辛的情況下頂硬上，在絕望中尋找希望。」

照片由左到右為：許峻豪、孫錫久、崔允英、金奎吏、池珍熙、裴宗玉、姜漢娜、李俊赫。（宣傳相/Netflix）

接受傳媒訪問時，池珍熙透露所飾演的環境部長朴武振由大學教授出身，是個對政治權力沒有任何慾望，一切都以客觀數據做理性判斷的人，亦跟自己的真實個性很相似，還搞笑地說了六次：「我真的超級適合這個角色！」，而其他在旁的演員都笑着表示認同。另外，共16集的《指定倖存者：60日》，於7月1日起，每週一、二晚上與韓國同步更新。