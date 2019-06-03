近年韓國製作質素愈來愈高，Netflix亦大手入購不少韓劇及電影，而韓國tvN最新製作的史詩級奇幻劇集《阿斯達年代記》（Arthdal Chronicles）已在6月1日便於Netflix上架，與韓國同步每集更新，暫時播出兩集，製作單位宣布三部曲已經拍攝完畢。據知由男神宋仲基和型佬張東健主演的《阿斯達年代記》製作歷時9個月、耗資540億韓元（約4億港元）製作，更有電影《與神同行》的專用特效團隊助陣，看到有兩大男神鬥戲及高質製作可以說是相當吸引，惟不少網民看完兩集後，竟然表示劇集跟HBO神級美劇《權力遊戲》（Game of Thrones）有幾個共通之處，難道劇組有抄襲之嫌？

官方於5月中發布了劇集海報，不少網民都笑言搵唔到宋仲基的蹤影。（劇照海報）

片頭動畫被指跟《權力遊戲》有7成相似

有看過《權力遊戲》的劇迷相信對其片頭動畫不會陌生，這些片段會隨著每一季的劇情發展改變，並隱藏該季劇情的主要地點，配合氣勢磅礡的音樂，在製作層面來看，相當細心兼有誠意。可惜有不少劇迷為了急着看睇劇而將片頭飛掉，便錯失猜劇情去向的小遊戲了。而在《阿斯達年代記》的片頭中，先來一個Wide Shot，鏡頭慢慢由山谷低Tilt上山頂，然後就快速轉換到城堡的畫面停留幾秒，再切換至草原及城牆，加上有以管弦樂和鼓聲為主的純音樂，雖然特別加插了女聲，但整體感覺跟《權力遊戲》都較為相似。

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劇情設定牽涉太多種族

《阿斯達年代記》是一部以韓國古時代文明國家作為背景的人類史幻想劇，主要講述古代王國及文明誕生的過程。故事發生在古城「阿斯達」，以神話中的英雄及人類彼此的鬥爭。宋仲基在劇中飾演的銀殲為保護族人而不斷戰鬥，而東方族領袖之子妥坤（張東健飾）一直夢想成為首位國王，但為人極度危險。

故事聽起上來看似普通的權力鬥爭，但牽涉的種族及部落非常多，包括賽紐族、白山族、海族、瓦韓族等，劇情錯綜複雜，加上部落的名字非常繞口難記，難怪不少網民看完直言搞不清楚。另外，劇中所提及的薩朗族，在阿斯達不被納入人類。被喻為「虎族」的內安脫族，外貌跟薩朗族差不多，但身體流著藍色的血，體能比薩朗族優勝，擁有如同夜行動物的視力，更能做夢及進入別人夢境傳達訊息的靈力。

內安脫族人身上流著藍色的血，體能優勝，擁有如同夜行動物的視力，更擁有進入別人夢境的靈力。（劇集畫面截圖）

宋仲基=Jon Snow？ 人物設定巧合地相似

主角銀殲（宋仲基飾）屬於的伊格特族，就是薩朗族與內安脫族的混種，身上留著紫色的血。這個角色跟《權力遊戲》中，Stark家（狼族）的Lyanna Stark跟Targaryen（龍族）Rhaegar Targaryen的混血兒Jon Snow很相似。而張東健飾演的妥坤來自富裕及謀權的大族，父親因為想創立國家統治阿斯達，而跟內安脫族結盟，實質就是想掠奪內安脫族的領地月亮平原。當對方拒絕，他靠瘟疫及縱火這些卑劣的手段將內安脫滅族，情況跟《權力遊戲》第一季Ned Stark被斬首，全家幾乎被滅口相近。另外，劇中還有跟《權力遊戲》中類近的野人、海族等角色。

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龍母講瓦語 《阿斯達》有內安脫族話

《權力遊戲》中除了英語之外，還有多斯拉其語（Dothraki language）以及瓦雷利亞高地人民使用的瓦雷利亞語（Valyrian languages），是HBO邀請美國語言創造者David J. Peterson一手包辦的虛構語言。而《阿斯達年代記》亦一樣，除了韓語還有一種自創的內安脫族專屬語言，大批網民都留言表示聽得一頭霧水，並留言指需要時間適應，不過相信這個虛構語言對演員來說，無論在準備及拍攝的過程中都相當有難度。

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總括而言，雖然部分網民都表示《阿斯達年代記》的人物和劇情設定看似跟《權力遊戲》有點相似，但劇集只播出兩集，相信要再看多幾集才能再下判斷。不過看完首兩集，節奏明快絕不拖泥帶水，基本上在第一集已經交代好整個設定背景及主線，加上有拳拳到肉的打鬥及緊張的追捕場面，更有血腥殘忍場面，能夠滿足觀眾的追看性，總算有交代。但如果大家對這些劇情沒有興趣，齋看男神宋仲基及Man爆的張東健其實夠睇頭。