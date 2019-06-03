【阿斯達年代記．懶人包】宋仲基點解係紫血　睇清三大部落勢力

由宋仲基、張東健、金智媛和金玉彬等人氣演員主演的tvN週末劇《阿斯達年代記》，已於6月1日正式首播。劇集播出兩集的反應熱烈，第二集更突破首爾首都圈8%收視。由於這是第一部以韓國古時代文明國家作為背景的人類史幻想劇，因此不少劇迷都睇到一頭霧水，表示需要時間消化。

韓國劇迷都反映劇情「難明」，相信對於香港的粉絲來說，更加難上加難，等小編整理好事前懶人包，讓一眾劇迷可以盡情煲劇！《阿斯達年代記》故事設定發生在「阿斯」的地方，而「阿斯達」的構思來自古朝鮮和「Earth」，因此有人類共同故事的意思，約有5萬人居住。

《阿斯達年代記》有宋仲基、張東健和金智媛等人，單聽卡司就知不得了！（Facebook/@tvNDrama）

按圖了解《阿斯達年代記》：

至於《阿斯達年代記》之間，4位主角的關係也非常密切。

宋仲基飾演的銀殲，是一位受到詛咒會為阿斯達帶來災難的孩子。（劇照）

按圖了解《阿斯達年代記》人物關係：

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《阿斯達年代記》中的內安脫有專屬語言外，劇集中都有不少特別創造的詞語。例如代表部落長的尊稱的「歐拉哈」、阿斯達聯盟中最高權力者的「尼爾哈」、建立阿斯達聯盟的神「阿拉姆恩海瑟拉」，及神所騎的馬「坎莫爾」等等。而劇中的書信文件又被稱為「字跋」，「芭奇」則是劇中工匠的統稱，而「野人」則是阿斯達聯盟對瓦韓族的貶義的稱呼。

《阿斯達年代記》暫時播到第二集，相信劇迷仍需要些少時間投入故事，希望看完以上的簡單懶人包，能夠幫助粉絲更了解「阿斯達」這個地方。