【開心速遞】歐陽震華帶挈創近33點收視破紀錄　拒絕長駐劇組

TVB劇集《愛‧回家之開心速遞》一眾演員今天（4日）出席「夏日派對」活動，公布6月份收視成績，當中兩集由歐陽震華（Bobby）和許思敏（群姐）主演的《波比與群姐的前世今生（上）》和《波比與群姐的前世今生（下）》得到相當好的成續，分別收得32.3點和31.3點收視，Bobby功不可沒。

Bobby直言《開心速遞》能有這麼高收視，編劇的功勞很大。（梁碧玲攝）

Bobby今天亦有驚喜現身，他笑言主要因為群姐的關係而來，很高興《愛回家》有這麼好的收視：「聽監製講衝破咁多集以來最高嘅收視，有32.6收視，其實都唔係好關我事嘅，不過都有少少咁啦。但最主要都係大家嘅努力，群姐又辛苦捱到三更半夜，咁觀眾都俾下面啦。」

群姐（許思敏）今日活動上十分開心，因為她說能夠見到「超級偶像」歐陽震華。（梁碧玲攝）

Bobby與群姐這對「熒幕情侶檔」反應十分良好，不少觀眾非常想繼續收看，連《開》一眾演員都希望Bobby能夠加入他們這個大家庭，Bobby說：「大家講就咁講，睇下群姐得唔得閒。其實又唔可以拍得咁密，咩叫做少食多滋味呢？耐不耐，大時大節返嚟。」