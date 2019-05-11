與張振朗蜜遊東京低調曬愛　「ViuTV小花」楊偲泳另有特殊身份？

無綫（TVB）小生張振朗和「ViuTV小花」（非ViuTV合約藝人，只是她經常在ViuTV劇集中出現）楊偲泳（Renci）雖然未有親口承認拍拖，但兩人相戀已經是圈中的公開秘密，最近他們就雙雙到日本東京旅行，這對情侶不但在Instagram裏面洩「蜜」，更有香港人直擊到他們買襪仔，極度Sweet爆，同類情況，亦發生在麥浚龍與女友Janine（戴庚玲）身上，他們的IG相片清一色黑白，沒有其他，自製只有情侶之間的浪漫。

麥浚龍女友罕有放閃 ig放溫馨照：你雙眼擁有我靈魂渴望的一切​



或者大家可能不太認識Renci，只記得她曾在《詭探》中飾演「神婆」一角，其實她最出名的是Fit爆身形：

仍然「了解中」的張振朗和楊偲泳最近被發現同遊日本東京。（Instagram/@renciysw、Instagram/@owencheung）

演員外另有「副業」

除了Fit爆身形，現年25歲的Renci更擁有一個特殊身份——排球員，她就讀中一時已經參加校隊，更拿下「香港學界體育聯會學界排球賽」女子甲組亞軍，不斷鑽研球技的她之後更加入本地排球乙組聯賽球隊匯青，成為其中一名球員。



點擊下圖進一步了解她與排球的關係：