與張振朗蜜遊東京低調曬愛　「ViuTV小花」楊偲泳另有特殊身份？

即時娛樂
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無綫（TVB）小生張振朗和「ViuTV小花」（非ViuTV合約藝人，只是她經常在ViuTV劇集中出現）楊偲泳（Renci）雖然未有親口承認拍拖，但兩人相戀已經是圈中的公開秘密，最近他們就雙雙到日本東京旅行，這對情侶不但在Instagram裏面洩「蜜」，更有香港人直擊到他們買襪仔，極度Sweet爆，同類情況，亦發生在麥浚龍與女友Janine（戴庚玲）身上，他們的IG相片清一色黑白，沒有其他，自製只有情侶之間的浪漫。

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或者大家可能不太認識Renci，只記得她曾在《詭探》中飾演「神婆」一角，其實她最出名的是Fit爆身形：

仍然「了解中」的張振朗和楊偲泳最近被發現同遊日本東京。（Instagram/@renciysw、Instagram/@owencheung）

演員外另有「副業」

除了Fit爆身形，現年25歲的Renci更擁有一個特殊身份——排球員，她就讀中一時已經參加校隊，更拿下「香港學界體育聯會學界排球賽」女子甲組亞軍，不斷鑽研球技的她之後更加入本地排球乙組聯賽球隊匯青，成為其中一名球員。

點擊下圖進一步了解她與排球的關係：

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