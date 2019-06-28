【機場特警】劇集被抽起獲封「地獄黑仔王」　張振朗：聽落幾猛料

已證實《牛下女高音》不會重拍，不過幾時播呢？就仲未有消息。（資料圖片）

入行已有8年的張振朗是近年TVB力捧的小生之一，年前參與拍攝的《堅離地愛堅離地》更是他首次擔正男主角的劇集。不過又由於「安心事件」，劇集慘被迅即抽起，播出時機到現在還尚未公佈。而另一套與黃心穎擔任男女主角的劇集《牛下女高音》亦有消息指或計劃重拍。雖然，最後無綫表示因牽連甚廣以及製作費等問題而決定不重拍，照出街，但礙於受「安心事件」影響，劇集播出時亦好可能拖累收視或者成為倉底貨，亦因此，不少網民都封他為「地獄黑仔王」。

《堅離地愛堅離地》就已證實被抽起了。（網上圖片）

近日有消息指，因為警民關係緊張，劇集《機場特警》亦會被抽起，張振朗連中三元。（網上圖片）

一波未平，一波又起。近日警民關係因「反逃犯條例」的遊行示威而變得緊張，近日有傳媒報導指，無綫亦因此而決定要將張振朗有份演出《機場特警》押後播出。張振朗接受《香港01》訪問時，表示並沒有收到有關消息：「我覺得演員嘅責任就係盡力演好個角色，咁演戲以外嘅事，當然交返畀公司去決定。同埋我唔擔心，因為我相信上天一定會有安排。呢段期間唔使宣傳劇集或者拍劇，咁咪有多啲時間，陪下屋企人都唔錯，因為之前不斷開工都冇時間陪下佢哋。」



有消息指，劇集播後演員才會拍攝工資，不怕出糧日遙遙無期嗎？他笑言：「糧已經出咗，唔洗擔心。」另外，近日網民封他為「地獄黑仔王」，他得悉後則表示欣賞：「呢個朵聽落幾猛料，我鍾意。」數一數手指，今年張振朗參與拍攝的5套新劇，只剩下《包青天再起風雲》與《極道怪咖》，幸好現在尚未有抽起的消息。