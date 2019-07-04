【好日子】孱仔張明偉突變大隻男　為操爆肌食到「獲利回吐」

由陳煒、黃智賢和張達倫主演無綫（TVB）劇集《好日子》自播出以來深受觀眾歡迎，除了上述演員組成的「成年線」好睇，一眾年青演員組成的「後生線」亦相當吸引，特別是飾演「少女陳煒」吳嘉儀、「少年黃智賢」容天佑和「少年張達倫」張明偉的表兄妹三角關係，甚有「那些年」的感覺。

追開《好日子》的觀眾，都會留意到張明偉是隱性「肌佬」！在第4集播出的吳嘉儀被借醉行兇的場口中，張明偉便上身赤裸騷出結實肌肉，令人眼前一亮。雖然昨晚（4/7）播出的一集中有張明偉的極誘惑的濕身演出，但始終不及爆肌一刻如此搶眼。

點擊下圖重溫張明偉濕身場面：

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相信好多瘦仔都為着自己的單薄身形感到苦惱，而不少女生都覺得大隻仔比起奀嫋鬼命的男生更加吸引，為了令自己不似往日孱弱，張明偉之前便踏上操肌之路，亦由於他天生不太吸收，所以比起其他人練得更「甘」。

兩大招數：控制飲食+重量訓練

張明偉接受《香港01》訪問時透露整個過程的目標是增磅、增肌肉，所以控制飲食和重量訓練都非常重要：「7分飲食，3分訓練。飲食方面真係最辛苦，每日要食5至6餐，當中要飲最少兩杯Weight Gainer。基本上就係朝早瞓醒就不停食，每2至3個鐘一餐，因為成日夾Band夾到好夜，所以宵夜都食兩餐，大約係夜晚11點同凌晨2點，可以話係食到瞓上床嗰刻。」

張明偉赤膊上陣確令不少觀眾眼前一亮。（《好日子》畫面）

飽到嘔都要照食

咁要食乜呢？張明偉便指餐單自由度好大，大量碳水化合物和蛋白質是重點：「煎炸嘢、甜品等肥膩嘢唔係唔食得，但會影響食慾，食完會覺得飽，所以可免則免。」他坦言試過明明好飽都依時進食，結果「獲利回吐」：「乜都嘔返晒出嚟，之後迫住飲奶粉補充返啲營養，又因為食得多，所以日日都去好多次廁所，去完繼續食。」

張明偉日前在Instagram曬出一張爆肌相片，獲不少網友讚好。（Instagram/@aaryncheung）

大隻不是重點 「可持續」最緊要

雖然控制飲食相當辛苦，但訓練也絕不輕鬆，張明偉坦言：「一星期要做三次Gym，每次要大約60分鐘。初期主要係加強肌肉力量，所以教練好重要，有佢先可以做重啲，推高自己個極限。我住元朗，都專登過海去銅鑼灣搵教練操。」

他又指着衫好睇都非常緊要，所以不會將自己操得太大隻：「我覺得可持續性好緊要，啱啱講嘅模式對我嚟講係可以接受、唔算太辛苦，如果唔係就好快放棄。去到年半前拍《好日子》時，呢種生活都維持咗6個月。」而透過運動他覺得自己集中力提升不少，讓別人覺得他「大個仔」之餘，亦感覺他有自信去挑戰不同角色。

在這套校服下，竟然是一身肌肉。（Instagram/@aaryncheung）

大隻咗都仲係「奀」

張明偉坦言最重要都是練出自信：「表面修飾都係錦上添花，無論咩身材都唔好自卑，想改變就要刻苦，因為最後成果都係自己嘅！咁當然啦，搵到啱自己身形嘅着衫方式都好緊要。（係咪覺得自己冇咁「奀」？）我仲係覺得自己好「奀」，因為觀眾都仲係喺認識我嘅階段，希望多啲工開，同埋試到拍戲、舞台劇等其他唔同嘅工作。」

點擊下圖觀看張明偉的Instagram相片：