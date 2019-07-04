【逃犯條例】李珊珊微博表態唔怕內地網民攻擊：香港是我家！

香港特區政府擬修訂《逃犯條例》一事引起社會各界熱議，更觸發連場示威衝突，亦有部分藝人選擇在社交平台發聲，當中現年41歲的96年四料港姐冠軍李珊珊亦在微博多次表態，更與內地網民開火！

最近經典劇《烈火雄心》深宵重播，有份演出的李珊珊又再一次成為話題人物。雖然她7年前開始淡出幕前，但仍然不時在微博分享生活點滴及感受，獲不少人關注。有網民發現她在6月9日、6月12日和6月16日都明顯出Post表態，雖然被內地網民留言攻擊，但她並沒有刪除貼文反而逐個留言解釋，相當敢言，不少香港網民都表現佩服：「喺FB同IG咁做嘅藝人都有，喺微博都敢做真係第一次見！」

李珊珊於二月時為好友王賢誌「出關」，現身東華音樂會，上台分享患病期間對醫療服務的體會。（圖片來源：視覺中國）

其實李珊珊早於4月份已經開始表態！（微博截圖）

李珊珊相當敢言！（微博截圖）

貼文一出即獲不少香港網友大讚！（微博截圖）

對於自己的言論遭到攻擊，李珊珊就逐一回應，她更寫道：「就是珍惜大家，才會持續7年，每天在這裡分享生活點滴，亦冒著風險說出由衷之言。這些人，欺人太甚，亦讓人們不敢表達，這也是一種迫害。對着這些人，我回應不是為情緒發洩；只是希望當看到的人，也一樣不用懼怕。」

人美心善！（圖片來源：視覺中國）

點撃下圖重溫李珊珊的留言！