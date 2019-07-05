由游學修、盧海鵬和Super Girls成員陳穎欣（Yanny）主演的ViuTV新劇《仇老爺爺》自上年底的節目巡禮播出預告片後大受矚目，而該劇將於7月8日起，逢星期一至五晚9時30分，在ViuTV 99台播出。游學修除了是戲中主角，更是劇集的編劇、導演，使不少「修仔」的粉絲非常期待，加上每集巨星助陣和人設貼地，不但為觀眾帶來新鮮感，亦完全反映出「廢青」與「廢老」之間的世代爭鬥。

不清楚什麼是「廢青」和「廢老」？相信大家看完《仇老爺爺》的角色設計便會大致明白。

「廢青」游學修和「廢老」盧海鵬的世代戰爭，將於下星期一（8/7）晚上9點半正式展開！（《仇老爺爺》畫面）

游學修飾演的「仇樂秋」絕對是典型的「廢青」，沒錢、沒名氣、沒人脈，只有心中理想和一腔熱誠。做「茄喱啡」的他雖然在別人眼中是不務正業、一事無成的人，但其實他好希望透過由他主演的低成本文藝電影《一臉茫然》彈起，受業界人士賞識並成為一個真正的「演員」。

游學修在戲中一直獨自生活，直至自稱是他爺爺的「仇海凡」盧海鵬突然出現在他屋企門前。迫於無奈收留爺爺的他後來才知道自己引狼入室，因為對方非常搗蛋，壞了他事業之餘，亦毀了他的愛情……

「廢青」游學修在《仇老爺爺》中是一個懷抱住電影夢的「咖喱啡」。（《仇老爺爺》畫面）

盧海鵬飾演的「仇海凡」完全是「廢老」的代表人物，雖然非常精靈，頭腦靈活，但總喜歡恃老賣老，經常用「言語偽術」去合理化自己的惡行。口頭禪「以前打仗嗰時……」，誇張描述以前面對的惡劣環境，暗諷年輕人未見過世面。

盧海鵬在戲中非常風流，拋棄家庭二十多年後，突然找上門相認孫兒游學修，更聲稱自己找尋真愛而來，後來游學修發現他事實上是中了「Double May」網上騙局……

「廢老」盧海鵬在《仇老爺爺》裏面是個拋妻棄子的風流人物，廿年後才與孫兒游學修相認。（《仇老爺爺》畫面）

除了「廢老」和「廢青」的大戰，《仇老爺爺》亦不乏靚女演出，當中最多戲份的絕對是飾演「仇樂秋」女朋友的Yanny。Yanny在戲中都叫Yanny，是一名大學生，除了外表甜美，性格更是超級溫馴，絕對稱得上是「真．女神」！她不但被游學修的認真和自信吸引，不介意捱窮的她更給予對方無限鼓勵，就算有男神級同學向她展開熱烈追求，但她從來沒有加以理會，心中只有游學修一人。

當然，對Yanny打主意的不止男神級同學，就連爺爺盧海鵬都好喜歡對她毛手毛腳，所以游學修警告Yanny要小心，只是心地善良的她不虞有詐，並責怪男友對爺爺無禮。

劇集將於7月8日起，逢星期一至五晚9時30分，在ViuTV 99台播出。

點擊下圖觀看Yanny在《仇老爺爺》中出現的畫面：