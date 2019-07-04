【仇老爺爺】盧海鵬游學修演繹廢老與廢青　細說新一代親情故事

由游學修、盧海鵬主演的ViuTV新劇《仇老爺爺》將接檔《教束》播出，以輕鬆幽默，瘋狂搞笑的方式，透過兩爺孫的重遇，講述孫兒與爺爺相處的過程中，學會漸漸放下和懂得更多，同時也反映了現今香港社會百態，向觀眾細說新一代的親情故事。

該劇主要圍繞仇樂秋(游學修飾)與素未謀面的爺爺仇海凡(盧海鵬飾)突如其來的同居生活展開，二人可謂「廢青」與「廢老」的代表，仇樂秋是一個只有演員夢及一腔熱誠、卻一事無成的「茄喱啡」，而仇海凡則是一個倚老賣老的麻煩「老屎忽」。兩人無論生活習慣還是思想性格上都有很大分別，而仇海凡這個麻煩「老屎忽」的出現，更對仇樂秋的生活各部分受到影響。該劇主要圍繞仇樂秋(游學修飾)與素未謀面的爺爺仇海凡(盧海鵬飾)突如其來的同居生活展開，二人可謂「廢青」與「廢老」的代表，仇樂秋是一個只有演員夢及一腔熱誠、卻一事無成的「茄喱啡」，而仇海凡則是一個倚老賣老的麻煩「老屎忽」。兩人無論生活習慣還是思想性格上都有很大分別，而仇海凡這個麻煩「老屎忽」的出現，更對仇樂秋的生活各部分受到影響。

盧海鵬與游學修今次在劇中飾演兩爺孫，分別代表廢老同廢青。（ViuTV提供）

社會熱話題材—廢老、廢青

「廢青」與「廢老」於社會中一直都是對立面，老一輩的認為年輕一代不願意努力，整天只會天馬行空，以捷徑換取成功；而年輕一輩則認為老一代只懂談以前，不理解現今環境同過去有很大分別。

《仇老爺爺》聚焦當下的社會熱話題材，幫助了解隔代人的不同思想。（ViuTV提供）

演員陣容強大—盧海鵬、游學修，大量星級人馬客串

《仇老爺爺》集結豪華的演員陣容，除了游學修、盧海鵬，還有盧巧音、Yanny@Supergirls、陳安立及盧慧敏。同時，劇集亦邀得不少星級人馬客串，包括黃秋生、杜汶澤、鄧麗欣、蘇志威、林建明、黃修平、林耀聲、尹光、鬼塚、林保怡、周家怡、袁澧林、余香凝及談善言等，可謂星光熠熠。

劇集邀請到不少實力派演員客串，陣容豪華。（ViuTV提供）

「盧海鵬試咪」式貼地對白、用詞

作為香港本土劇集，自然少不了貼地的對白和用詞，當中盧海鵬飾演的仇海凡更會夾雜「盧海鵬試咪」式的粗口，再配合他精湛地演出，於劇中不斷爆發笑彈，亦會令觀眾會心一笑，感受到濃濃的「香港味道」，演釋一齣非一般家庭倫理喜劇。

該劇將於7月8日起，逢星期一至五晚9時30分，在ViuTV 99台播出。

盧海鵬的貼地對白與精湛演技，為劇集增添不少笑彈。（ViuTV提供）