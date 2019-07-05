【MIRROR GO】姜濤拋開偶像包袱扮小丑　Jeremy變狗狗「剷屎官」

自《MIRROR GO》播出以來，MIRROR各位成員深受觀眾歡迎，人氣一直高立不下！新一季《MIRROR GO》每集會有兩位MIRROR成員擔任「特派員」接受不同形式的任務，而特派員的任務會被剪輯成3條問題，讓其餘成員玩遊戲、用搶豆袋的方法選答案、連錯3題者便會成為「燈神」接受懲罰！除此之外，新一季《MIRROR GO》更會大派粉絲福利、進行各種親密互動的遊戲！粉絲可以藉著遊戲與偶像近距離接觸，遊戲中更有許多讓粉絲臉紅心跳的設計，勝出的粉絲更有機會得到MIRROR的人形紙牌作為獎品！

今集Edan及Jeremy齊齊湊狗！

今集的任務是探訪流浪狗團體、由呂爵安 （Edan）及李駿傑 （Jeremy）擔任一天狗狗義工。Jeremy屬於愛狗之人，面對三百多隻流浪狗當然面不改容，然而被楊樂文（Lokman）笑指其實咩都怕的Edan，表示害怕身型龐大的狗狗，未到狗場已被狗聲嚇倒，去到現場時自然成為狗狗絕緣體，有幾次更被熱情的狗狗嚇到退後。作為義工，二人當然要分擔狗場的工作，他們除了學習如何餵狗狗外，也要嘗試替狗狗洗澡，更擔任「剷屎官」！「少爺仔」性格的Edan一心勇往直前、用水撥把尿尿一鼓作氣撥向水渠，卻無視了前方默默剷屎的Jeremy，尿尿近乎撥到Jeremy的腳邊，令一向好脾氣的Jeremy不禁大發雷霆。後來被Jeremy指派剷屎任務後，Edan更面有難色，邊剷邊尖叫「好核突」，但最終都盡責完成任務。

Edan嗌晒救命！

+ 4 + 3 + 2

而錄影廠內的MIRROR成員在搶豆袋的環節相對較之前禮讓，但這次成為輸家的是讓一眾粉絲引頸以待的姜濤。他戴上發光彩虹小丑假髮後就努力拋開偶像包袱，大跳經典歌曲《YMCA》，更熱情抱抱MIRROR各成員，場面溫馨。