【獨家】Honey何泳芍做宣傳片「美人魚」　拍到驚：又嘔又失溫！

TVB的夏日宣傳影片Amazing Summer已經正式播出，何泳芍（Honey）在影片中水中暢游的表現，確實像極了一條美人魚。不過，看似輕鬆、簡單的潛水，鏡頭前短短的一分鐘，卻用了兩天近20小時的拍攝時間，宣傳片中主角何泳芍更要泡在冰冷的海水中足足7，8個小時，十分辛苦。她接受《香港01》訪問時說：「第一日拍到嘔用失溫。」

一身健康膚色，參選時Honey已經好突出。（資料圖片）

​何泳芍（Honey）經由2018年「香港小姐競選」而入行，雖然最後止步於五強，但憑其參選時的表現，一身古銅色肌膚以及「美人魚教練」的稱號，就已經成功得到不少網民注目。本身是多年徒手潛水教練的她，更因這項技能而被選中成為「Amazing Summer」宣傳片的女主角，可謂是機會難得。不過，原來拍攝過程非常辛苦。

一分鐘的宣傳片。何泳芍（Honey）足足拍了2日。（影片截圖）

她說：「因為我哋要啲水清啲，所以就襯夏天之前拍，嗰日仲要落緊大雨，所以啲水都幾凍下。個宣傳片前後拍咗兩日半，兩日水底，半日陸上。水底就係我哋租架潛水船，朝早7點西貢上船，下午5點先返，一日大約落4次水，一次大約一個鐘。」拍攝有什麼難度？「因為第一次落去，啲海水好凍，同埋我又帶咗至少6磅嘅鉛，落水前又唔夠熱身，所以一上水就係咁嘔，完全企唔到起身同講唔到嘢，體温一直跌返唔到嚟。嗰時劇組已經話要返轉頭，唔可以繼續拍，因爲實在太嚴重啦。」

入行前，何泳芍是一名徒手潛水教練，亦都有開「美人魚」班。（受訪者提供）

她表示，失溫的主要原因是拍攝當天，為了效果而沒有穿潛水衣，只穿了一條裙。「我嗰一刻其實都好驚，因為真係未試過咁嚴重，但係佢哋咁睇重我，我覺得我一定唔可以放棄。」不過，她洗了一個熱水澡，回復後又繼續拍攝工作。「主要係因為太凍又無晒體力，最後我都拍咗成日。成個過程，其實所有拍攝工作人員都好緊張我嘅安全。拍陸上個一部份，佢哋都會幫我試咗位先，同睇下安唔安全先畀我上去。」

何泳芍憑個人特長，而獲得成為宣傳片女主角的機會。（受訪者提供）