馬國明想拍「HEHE劇」　邊個男藝人成熱門人選？

馬國明（馬明）最近憑無綫重頭劇《白色強人》中的演出再引起觀眾關注，雖然現實中的他受「安心事件」影響經常被追訪，而他的回應又耐人尋味，一時又指跟黃心穎一時又間接承認分手，一直都只是朋友關係，不過無可否認的是馬明終於再重上「筍盤男神」地位。日前，馬明接受無綫訪問時，大爆自己想拍HEHE（同性戀）題材劇，而且他明言不是走搞笑路線的那種，而是認真﹑浪漫的那種。近年HEHE劇在東南亞地區流行，莫非馬明都想發展新市場？馬明形象正直，究竟又有哪個演員跟他最適合組成CP（情侶）？

羅莽 馬國明（Facebook@羅莽／視覺中國）

羅莽

網民推薦羅莽跟馬明做對手，聽上去非常有創意。但為什麼呢？相信跟羅師父在網絡上的人氣有關！他一直深受網民喜愛，而且貼地又玩得的形象非常加分。另外，身為功夫師父的他，雖然已經66歲，但仍然「睇得又打得」，而且形象正直，跟馬明相似。不過，馬明指想拍的是認真的「HEHE劇」，如果配羅師父，恐怕會變成抖大家開心的喜劇了！

馬國明 何廣沛（資料圖片／Instagram@matthew_hkp）

何廣沛

在《白色強人》中，何廣沛就飾演馬明的徒弟兼下屬，有不少對手戲，他們之間有甚有默契，何廣沛的靚仔小生形象似乎也跟馬明幾襯，真實年齡相差15年的二人，是否可考慮組成「兄弟戀」CP？

提出許志安的網民疑似「抽水」成份居多。（Instagram@andyhuichion）

許志安

網民提出許志安，相信是有「抽水」之嫌。不過若撇除此因素，安仔是歌手身份，雖然也會拍劇，但外表上就好像不太相襯。

林峯跟馬明同屬「無綫新五虎」。（視覺中國）

林峯

當年，出道不久林峯跟馬明被譽為「無綫新五虎」，二人可算是識於微時。而且林峯早前宣布會重返無綫合作，會否真的有機會呢？

張繼聰超大隻。（Instagram@louischeung2013）

張繼聰

阿聰近來越練越大隻，成為無數男人的「終極目標」，如果他配上馬明，外表上，相信會相當養眼，而且相信如果合作，二人應該會好有火花。

陳豪 馬國明（視覺中國）

陳豪

人稱「師奶殺手」的陳豪（阿Mo）雖然已跟陳茵媺結婚組織家庭，不過「殺傷力」依然驚人，因為他越來越有「佬味」，而他跟馬明相差只有3年，如果組成CP，絕對是Man爆的組合。

吳偉豪 馬國明（Instagram@riccong／資料圖片）

吳偉豪

吳偉豪在《愛 · 回家之開心速遞》飾演「朱凌凌」一角受到觀眾注目，21歲的他絕對是「小鮮肉」。不過他跟同劇的金城安（周嘉洛飾）也被網民熱推為「HEHE CP」，如果馬明介入，會否引起網民不滿？但跟45歲的馬明的年齡差，會否可以演出「師生戀」等戲路，相信會頗特別。

楊潮凱 馬國明（Instagram@hoi1218／視覺中國）

楊潮凱

近年阿凱密密操肌，身形非常健碩，令一眾男網民都好羨慕，吸引勁多男粉絲。如果跟馬明拍住上，相信會有意想不到的效果。

其實網民也有提供其他人選，如陳山聰和「送水輝」許家傑等，非常有創意。不過馬明也在訪問中講到，其實不知道公司會否肯拍這個題材，因為較為敏感，不知道可不可以拍成電視劇。所以大家就只好暫時期待一下吧。

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