馬國明與黃心穎劃清界線　稱從未開始過：一路都係了解中

「安心事件」發生已有三個月，事件中4位主角亦各自有自己應對方法。除令許志安、鄭秀雯與馬國明、黃心穎兩對戀人之間的感情發生變化外，黃心穎更因「安心事件」而遠走美國留學深造。日前馬國明在接受《香港01》訪問時，表示已經與黃心穎，今日（7月6日）出席商場活動時，亦再度回覆了黃心穎近況的提問。不過，今次的答案就更為斬釘截鐵，他回答：「由始至終，我哋都係朋友。」

馬國明終承認與黃心穎已分手 多次強調現時關係：我哋仲係朋友

替黃心穎求情 馬國明：冇必要啄住佢

馬明說：「其實我都冇咩可以再答，其實由始至終，我第一次回應嘅時候都講咗，我哋到而家都仲係朋友。希望大家畀個機會佢（黃心穎），佢真係知錯。我覺得都冇必要就呢件事啄住，發生咁大件事，我同佢都繼續係朋友。我見到有啲網民都繼續攻擊佢，我覺得又冇必要。希望大家唔好咁過敏。（希望大家手下留情？）係囉，有邊個冇犯過錯。」

馬國明多次表示與黃心穎由始至終只是朋友。（陳志嵐攝）

與黃心穎劃清界線：由始至終都了解中

與黃心穎現在是朋友、好朋友還是甚麼關係？他回答說：「由始至終都係朋友，所以大家唔使執著某一啲字眼。」由哪時開始是朋友？「啊⋯⋯其實我一開始已經話我哋係朋友，一路了解中。我哋都冇講過啲乜嘢。」

馬國明為黃心穎求情，希望各位網民不要再攻擊她，真係好好仔。（陳志嵐攝）

問到黃心穎近況如何？馬明沒有正面回答：「我唔講啦，唔想代人哋講嘢。」有沒有聯絡？「唔講啦。」她現在在哪？「唔講啦。傳媒都有講，佢喺美國讀緊書，所以我都係知咁多。」她告訴你的？「唔講啦。」