阮嘉敏偕《東張西望》團隊採訪診所　被醫生指滋擾報警收場

無綫節目《東張西望》除了包含娛樂內容外，也會報道時事內容和城中熱話等，之前就多次探討熱爆話題，如到公園訪問大媽大叔表演者，獲網民大讚。不過，昨日（7日）就有傳媒報道指《東張》團隊，包括主持之一的阮嘉敏（Mandy）到西環一間動物診所採訪，引起一場紛擾，最後更報警收場。

《東張》主持Mandy在節目中的表現獲網民讚賞。（影片截圖）

有關報道指，有人爆料在6日下午，目擊《東張》主持Mandy跟另一位女子到西環一間動物診所向職員查詢，大概指朋友的貓做完手術後死亡，並進行偷拍，不過報道中的目擊者就指她們態度並不友善，而該名護士更驚到走回入招待處後面尋求高級的職員協助，更有哭泣。目擊人士又指最後診所報警處理，而對面一直有疑似《東張》的攝製隊拍攝。

就今次事件，Mandy就未有正面回覆《香港01》。（影片截圖）

其後，診所醫生回覆傳媒指他們有報警，並對《東張》的探訪手法不滿，形容他們的採訪方式為有點滋擾成份，他們問及有關醫療記錄的問題，涉及客人或病人的私隱，故職員沒有透露。而且他們用兩部電話近距離拍攝當值護士，令她驚慌哭泣，當資深護士去向他們了解採訪情況時，他們承認沒有問准就拍攝，而事後也不願意刪片，最後經警察介入調停才平息。報道出街後，《香港01》向有關動物診所查詢，記者問職員是否有《東張西望》團隊和主持Mandy到過診所，該名職員回答︰「係。」但其後就未有回覆記者。而《香港01》記者也有向Mandy查問有關事件，她就回覆︰「工作中，不方便回覆，謝謝你。」

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