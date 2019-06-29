【東張西望】踢爆「鬼王溝女邪功」　利穎怡電話訪問：做完即驚！

最近三集《東張西望》講「鬼王溝女邪功」，揭發一名自稱專門教授男性「溝女秘訣」的人，實質是騷擾女性。（電視截圖）

《東張西望》由周三（27/6）起，一連三集播出名為「鬼王溝女邪功」的系列報道 ── 一名自稱「鬼王」，自稱專門教授男性「溝女秘訣」的人，實質是騷擾女性，節目組從多角度報道，比如周四（28/6）播出一集，《東張》就找來了一名在太古城工作的女性上班族受訪，她表示曾在上班途中再三被「鬼王」及其學生騷擾和跟蹤：「一年入面，最少喺太古城撞過佢十幾廿次。每次都有啲奇奇怪怪嘅男仔跟喺後面，喺佢哋面前亂講嘢，又叫班『門生』影低我。喺銅鑼灣見到，又會喺我男朋友面前，話我做過Part-Time Girlfriend。」

有受害者上節目講述自己被騷擾的經過。（電視截圖）

日前一集（6月29日），節目則邀請兩位「鬼王」的「前門生」David、Tim現身說法，他們在節目中均承認曾受「鬼王」指示，在街頭向女性攞電話和作出其他騷擾行為，而他們均表示需向「鬼王」支付學費才可以接受他的「溝女課程」。

有被騙學員都上節目講，付出金錢之後卻對結識異性毫無幫助。（電視截圖）

遭利穎怡質問 「鬼王」反問：點解會冇人報警？

為了得到更多第一手消息，《東張西望》主持利穎怡（Joan）在節目中親自致電給「鬼王」，期間多次質問他是否當街騷擾女性等事，但他卻多番迴避問題，並多次反問：「如果真係好似網上面講，話搶電話嘅，點解會冇人報警？你有冇腦㗎？」利穎怡：「如果我哋都有人報咗警？咁佢哋係咪報假案呢？」他：「全部報假案，如果真有其事，我一早俾人拉咗啦！」

節目講這些人經常到處向陌生女性索取電話。（電視截圖）

利穎怡：佢訪問好兜圈！

利穎怡（Joan）接受《香港01》訪問時說：「佢訪問好兜圈，問佢問題都係用反問句覆。之後仲話，佢而家有好多個學生，太忙，唔再收㗎啦，每個星期都要教成百個學生，仲話收生要有標準，每個男人都要Send資料畀佢。我問佢：『咁你靠咩維生？每日咁多學生，但係又話學費用嚟做慈善。』佢話：『我咪靠食你哋啲『十手飯』囉，我都好窮㗎。』」

主持人之一利穎怡電話訪問完「鬼王」之後，表示擔心自己安全。（電視截圖）

「鬼王」主動邀請見面 節目組認太危險沒赴約

訪問時會害怕他嗎？她回答說：「訪問緊嘅時候好嬲，因為佢『問候』完我媽媽之後，就喺度話我港女，喺度鬧我，實在太唔尊重。開始電話訪問嘅時候，我都唔係好驚㗎啫，但係佢啲答案實在太奇怪，擔心佢會做啲乜。佢有話約出去傾，做話帶埋100個學生出去。我當時就話會專人去搵佢，但係講完電話之後，我、導演同Writer都覺得太危險，擔心我嘅個人安全，所以就冇出去。其實我自己都有少少擔心自己安全，我做訪問嗰下唔驚，但係做完個訪問就即刻驚！」

Youtube上有不少這位「鬼王」所拍的片段，其中亦有不少抵毀女性的言論。（電視截圖）

律師指「鬼王」當街「打獵」或已觸犯遊蕩罪

《香港01》記者就著節目中播出，以及片中兩位「鬼王」的「前門生」David、Tim、受害者女仕所述的情況，詢問了法律意見。執業大律師陸偉雄回覆查問時，表示該名男子或已犯法。「首先佢如果企喺條街度，等待個女仔，就似打獵咁，就已經干犯咗《刑事罪行條例》第160條，遊蕩罪。而未經個女仔同意，即係攬、錫、摸女仔身體部位，同埋搭膊頭，有非禮意圖，就已經構成觸犯《刑事罪行條例》第122條，非禮罪。就算冇非禮意圖，佢搭膊頭，都可以告佢普通襲擊罪，即係《侵害人身罪》40條。搶電話輸入資料，亦都構成《盜竊罪條例》第9條。」