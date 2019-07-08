【十二傳說】林夏薇爆林峯撞鬼經歷　TVB男休息室瞓覺墜異度空間

林夏薇話拍《十二傳說》時都遇過奇怪事。不過就似乎未必夠林峯遇過恐怖。（林迅景攝）

無綫新劇《十二傳說》將於7月15日首播，今日（7月8日）劇內蕭正楠，林夏薇、張頴康、劉佩玥等一眾演員齊集一起為劇集宣傳。此劇以《新娘潭靈異事件》《華富邨UFO綁架》《西貢結界》等香港都市傳說為題材，講述眾多離奇詭異的故事。不過，要講鬼怪靈異事，一班藝人接觸的最多的，就一定是將軍溪無綫電視城中，位於錄影廠旁，化妝間附近的男休息室。

林峯喺TVB男休息室瞓覺變咗入異度空間，連工作人員都搵唔到。（林迅景攝 / 資料圖片）

林夏薇接受《香港01》訪問時，就表示雖然自己並沒有在休息室「撞鬼」的經歷，但就曾經聽過她的堂兄林峯一次在該男休息室的「詭秘」經歷。「我唔知係咪而家傳緊嗰個，不過阿峯有遇過。佢話佢喺休息室瞓覺，佢叫人當佢要埋位嘅時候入去搵佢。咁佢就喺入面休息，但係，當啲人要入去搵佢嘅時候，就搵唔到佢，但係佢一直都喺嗰度。佢醒咗之後，就問：『點解冇人叫醒我？而家到我未？』但係奇怪在，啲人入到去就搵唔到佢。」



翻查資料，林峯確實在2016年訪問中提起過此事，當時他接受傳媒訪問時，更說：「個男休息室好邪門，自此我都唔敢再入休息室瞓覺。」