林夏薇加入邵氏復出拍劇　一文睇晒佢五件最轟動事件

林夏薇去年為了調理身體生B和轉戰商界而離開TVB息影，怎知道不夠一年便宣布加入邵氏，繼續拍戲，下月將參與無綫網劇。轉眼間便復出，頭炮將會是下月開拍的無綫網劇《機動部隊2019》第二輯，將會與方力申與王凱韋（前名王合喜）合作。

林夏薇在2011年加入TVB做親生女，雖然未算很突出，但總算令觀眾記住了她，而在這短短8年間，她有五件事最令人印象深刻。

林夏薇即將復出，大家期唔期待？（IG＠林夏薇）

林峯堂妹身份入行

林夏薇於2009年畢業於中央戲劇學院表演系，其後加入香港話劇團成為全職演員，再於2011年加入TVB並成為旗下經理人合約女藝員，同年便拍下首部劇集《結‧分@謊情式》做第三女主角，不過當時觀眾只在意她是林峯的堂妹，並且指她的樣子和口音都不太香港。

兩人的關係成為初頭的亮點。（微博＠林夏薇）

半裸演出

在2017年播出的《乘勝狙擊》，女主角林夏薇「全祼」演出令網民相當興奮，林夏薇當時接受《香港01》電話訪問表示，第一次看到劇本都感到驚訝，她說：「我第一次睇到個劇本都打咗個突，吓，咁點拍呢？呢一場係監製自己拍，我哋溝通得好好，呢次真係我最盡底線，以前我kiss戲都係掂下嗰種，咁又唔使同老公備案，因為電視尺度不會好大，因為要大露背啦，所以都想最安全地露，出來效果很好，連服裝間姐姐都讚我這件自製打底勁，我下身就着打底褲囉。」

雖然其實冇咩睇到，不過依然好吸引。（《乘勝狙擊》片段截圖）

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被傳整容

在結婚前後，林夏薇被傳整容，專門整鼻子，從家族大鼻特徵變高尖鼻，當時她被問到是否整容的時候，她則指是換了化妝師。

早前林夏薇在IG post出童年照，力證自己無整容。（IG＠林夏薇）

同為林夏薇第一套劇集《結‧分@謊情式》時的樣子。（TVB劇照）

睇返而家嘅相，大家又覺得有冇整過？

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撞車事件

林夏薇去年6月駕駛其坐駕保時捷回家時，疑遭一輛四驅車從小路駛出並撞到，案件於今個月20日裁決，裁判官指林夏薇證供矛盾而且車速頗高，裁定被告罪名不成立。裁判後，TVB節目《東張西望》立即為林夏薇平反，找來盧覺強教授重組案情，證明林夏薇的確很大機會是在正常速度下被撞。而林夏薇也立即在其IG上感謝教授。

林夏薇離巢後依然獲TVB力撐 《東張西望》重組案情證清白

睇得出林夏薇真係好好好好失望。（IG＠林夏薇）

結婚

林夏薇於2015年嫁給金融才俊Jason，婚禮於男家山頂超級豪宅舉行，林峯與當時女友吳千語都有出席到賀。今年48歲的Jason比老婆大16年，於美國俄亥俄州立大學土木工程理學士畢業，現擔任多間上市公司高層。婚禮佈置浪漫，現場用粉紅、白色鮮花砌成一對新人嘅英文名「RJ」（Rosina&Jason），據知，為保密婚禮，現場嚴禁出席婚禮的賓客影相，更於豪宅內簽紙。