【十二傳說】歐陽震華被鬼叫醒開工　蕭正楠：「小朋友」都想睇佢

無綫劇集《十二傳說》將於下週一（15日）開播，劇集混合了神鬼怪談、都市傳說、查案探究於一身，實在是近年少見。雖知道近年TVB已減少很多怪力亂神類劇集和節目，相信此劇推出之時，定必能滿足一眾「餓」了很久的粉絲，以及吸引一班好奇的新觀眾。



無綫電視城其實流傳著不少鬼故事，蕭正楠分享了其中一個關於男休息室的鬼故事。（林迅景攝）

TVB「熱門」撞鬼地點 林峯休息室瞓覺神秘消失

話說劇中亦有一個命名為「TVB殺人事件」的小單元，劇情當然是取材自無綫電視城中的鬼怪傳說。其實電視城中流傳著不少鬼怪傳聞，有人說是某棟大樓中的女廁存在著「好朋友」、亦有人在四下無人的深夜，聽到一廠旁化妝間傳出高跟鞋腳步聲……其中而又最廣為人知的「猛鬼」的地點，就是位於錄影廠旁的男休息室。今日林夏薇接受《香港01》時，分享了一則林峯於該男休息室經歷親身的靈異事件。當然記者向劇中男主角蕭正楠詢問時，他竟又分享了另一則恐怖事件。

蕭正楠亦聽過Bobby講在男休息室的撞鬼經歷。（林迅景攝）

歐陽震華被「小朋友」嗌醒開工：拍嘢啦…

蕭正楠說：「你知我哋平時都要拍劇拍到三更半夜。我聽過Bobby（歐陽震華）講過一個喺男休息室嘅事。佢嗰晚喺入面瞓緊覺，矇矇矓矓，佢話聽到有小朋友嗌醒佢。個小朋友同佢講：『喂……起身埋位，拍嘢啦……』跟住佢（Bobby）就話：『咩吖？』矇矇矓矓咁就起咗身，入廠。啲人就話：『你又知道到你嘅？』Bobby：『唔係吖，有個𡃁仔嗌我起身。』廠入面嘅人話：『冇𡃁仔喎。』」

【十二傳說】林夏薇爆林峯撞鬼經歷 TVB男休息室瞓覺墜異度空間

聽蕭正楠轉述歐陽震華個經歷，都覺得有幾分寒意。（林迅景攝）

歐陽震華魅力沒法擋 連「小朋友」都鍾意

他續說：「因為我哋小朋友開工，只可以開到11點，之後係唔可以繼續拍，就算拍唔晒，都要下次再拍。同埋基本上，12點之後TVB係唔會有小朋友。嗰時Bobby係兩三點喺休息室瞓緊覺。」蕭正楠說笑道，可能是因為歐陽震華太有魅力。「佢啲Fans唔單止係大人小朋友，『好朋友』入面嘅小朋友，都想睇佢做戲。」