佘詩曼真實體重得102磅純粹「照騙」？　自爆點解食極甜品都唔肥

44歲的佘詩曼（Charmaine）一向保養得宜，皮膚白皙光滑，身材纖瘦，是不少觀眾心目中的女神。

除了日常的生活照，阿佘還時常在社交平台分享美食，漢堡包、甜品、飲品等，令人隔著屏幕都垂涎欲滴，雖然美食不斷，但她好似就「食極都唔肥」。日前，阿佘在接受香港版《COSMOPOLITAN》訪問時透露了自己的體重以及保養秘訣。

阿佘直言，自己的體重維持在102磅左右，幾乎沒有上落，除非去完旅行，可能會增長大約兩磅，但回到香港後，都會積極減重。

阿佘穿上自己設計的一件頭泳衣，身材fit爆，還建議大家如果不小心吃胖了，可以選擇一件頭泳衣，遮肚腩之餘，又不失性感。（Instagram@charmaine_sheh）

真係眼闊肚窄 阿佘：我唔係食一個，係食一件！

縱觀她的美食照片中，有不少都是甜品，當中很多各式各樣的蛋糕，被問到「日日食cake，小心會變pig？」時，阿佘笑言：「你見到我影嘅份量係好大份啫，但我唔會全部食晒嘅，我唔係食一個，（係）食一件。」她還建議大家也不要全部吃完，但就不要浪費食物，同朋友們一齊share。而阿佘的這一番「爆料」，似乎道出女星們分享美食照片的背後秘密，就是不吃，或者吃很少份量。

阿佘在社交平台分享過不少美食，甜品佔了相當大一部分，不過她依然可以維持好身材，令人艷羨。（Instagram@charmaine_sheh）

年過40睇唔出：靚係唔可以偷懶嘅！

雖然阿佘已經年過40，但歲月仿似沒有在她臉上留下痕跡，對於護膚，阿佘表示她經常敷面膜，一日兩次，早、晚各敷一次，無論多忙都一定不會忽略。她謂：「我覺得皮膚有水分有光澤，自然個人覺得靚啲、飽滿啲，同埋貼粉啲。」同時，阿佘還強調：「靚係唔可以偷懶嘅！」，需要花時間保養。

素顏的阿佘皮膚狀態也相當好。（微博@佘詩曼Charmaine）

早前阿佘被粉絲要求合照，結果濾鏡下的她完全變樣，令她也相當無奈。阿佘在訪問過程中坦言，其實自己也嚇了一跳：「原來我夢寐以求嘅好大眼睛，好尖嘅下巴，同埋好高個鼻呢，係唔適合我嘅。」通過「濾鏡事件」，阿佘認為，每個人都應該有每個人的特質，不要跟風改變自己的樣貌，做自己就最美。

阿佘坦言當時被濾鏡下的自己嚇了一跳。（YouTube截圖）