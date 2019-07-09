【開心速遞】林淑敏許家傑感情線虐心　網民︰希望編劇放過蓮輝

無綫處境喜劇《愛 · 回家之開心速遞》憑輕鬆搞笑情節成功入屋，也捧出一對對「螢幕情侶」，「大小姐」龍力蓮（林淑敏）和「宋水輝」宋瑞輝（許家傑飾）的「蓮輝戀」就是一個好例子。昨晚（8日）一集，講到他們面臨分手危機，情節令人揪心。

本來大小姐懷疑宋水輝出軌，後來發現他跟 司徒獨孤明珠的交易。（電視截圖）

昨晚的一集講到大小姐懷疑宋水輝出軌，所以跟蹤他，意外發現他和司徒獨孤明珠（馬蹄露飾）向他「借種生仔」的交易，本來大小姐好憤怒，後來經熊樹仁（單立文）點醒後，發覺自己一直在這段感情上太自私。後來，她毅然向爸爸龍敢威（羅樂林飾）提出要拒絕跟Jacky（黎振燁飾）結婚。不過，突然傳出KC（歐瑞偉飾）在北磨出事的消息，得Jacky出手相助，令龍敢威和大小姐都欠他一個人情。

二人面臨分手局面，宋水輝力挽狂瀾。（電視截圖）

大小姐決定在公司和宋水輝之間二揀一，無奈之下，她選擇了放棄男友，不過情深義重的宋水輝不忍分手，哀求她不要分開，二人相擁和好。昨日的一集有改平日輕鬆搞笑的劇情，林淑敏更有多場哭戲，觀眾望到都傷心，而許家傑就在二人「攤牌」的一場戲中，眼有淚光，演得恰到好處。但網友們就似乎不太滿意情節安排，指︰「希望編劇可以放過蓮輝 太虐（心）啦」和「呢條感情線拖拉得太耐喇，完就完，一齊就一齊。唔好再拖拖拉拉」等等，也有網民希望他們可以有個好結局。

二人究竟能否「有情人終成眷屬」？（Instagram@sukman_lam）

《香港01》記者訪問許家傑，他表示自己也有被昨日的一集感動到，他說︰「對於宋水輝嚟講，佢無論點都唔會想放手。」對於網民的意見，被問到他會否覺得有點「拖劇情」，他指︰「我覺得最緊要唔係應唔應該一齊，而係件事情有冇推進，其實依家一路都係有推進緊。」許家傑就拒絕劇透，「之後有啲劇情都拍咗，但我呢度就唔講喇，我相信大家會好樂意去追落去，我哋希望係散發啲正能量，佢哋嘅愛情係童話式，即係有錢女同窮小子嘅故事。」他又指故事還在一路拍攝中，要看看網民的意見，可能會決定劇情的變數。另外，許家傑說將會和林淑敏合辦粉絲見面會，正在努力籌備中！

點擊下圖觀看更多圖片︰