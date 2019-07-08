【開心速遞】細龍太陳偉琪被開價800萬出飯局　只因身材太惹火？

「細龍太」陳偉琪（Vicky）在無綫處境劇《愛回家自開心速遞》中，因飾演雷珍妮（細龍太）一角而大受觀眾歡迎，迎來事業高峰。不過未正式入屋之前，擁有豐滿身材的Vicky多數都獲安排飾演性感惹火的花瓶角色，因此引來不少狂蜂浪蝶之餘，更試過有富豪出價想包養她，不過Vicky卻不為所動，拒絕對方的請求。

Vicky與「細龍太」一樣，平時很懂得享受生活。（陳偉琪IG：@vthechan）

選美出身的她於2012年參選溫哥華華裔小姐競選得到亞軍佳績後，在2013年Vicky回流香港參選港姐，之後才正式加入TVB展開拍劇生涯。由於她擁有姣好的外表及身材，初時都是以接演惹火角色為多，因此更屢次被人高價邀請出席飯局。她在訪問中透露，自己曾經被富豪最高出價至800萬，不過她並沒有認真看待，一收到這類的「問價」時就會將對方加入黑名單，絕不動搖。

擁有豐滿身材的Vicky出道初期經常被安排飾演性感惹火的花瓶角色。（陳偉琪IG：@vthechan）

據稱，為家中獨生女的Vicky出生於小康之家，爸爸從事大型貿易生意，視女兒為掌上明珠，更供她出國讀書，在加拿大完成高中及大學學業。再加上平時Vicky着貴衫孭名貴袋，日前更搬到西貢獨立屋住，可謂是生活無憂，所以對於富豪飯局毫無興趣亦相當合理。

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