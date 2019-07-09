【好日子】劇情疑將強姦合理化　張達倫認有疑惑：我哋都有傾過！

由黃智賢、陳煒及張達倫主演的TVB新劇《好日子》正在熱播，劇集以圍村為背景，充滿香港特色外，故事主要圍繞陳煒、黃智賢和張達倫在三十年前的中秋節晚上經歷的強姦事件。劇集播出後，不少網民指一單強姦事件講足12集，表示劇情發展囉唆外，對於昨晚（9日）播出的一集尾段，講到煒哥向阿Ben和張達倫道出當年被侵犯的真相，但對於這個真相，網民都表示反感，惹起不少爭議！

劇集講到煒哥相約阿Ben和張達倫到當年自己被侵犯的涼亭，並拿出自己的身份證出來指自己當年自己被侵犯時已經年滿16歲，暗指張達倫強姦她時並不是「與未成年少女發生性行為」，沒有「衰十一」！因根據香港法例，16歲以下兒童，不得同意任何形式的性行為。因此，向兒童作出相關行為，無論兒童是否同意，均屬違法。反之，如果煒哥當年年滿16歲，被告可以「對方同意」作為抗辯或煒哥出於自願而發生性行為。

劇情突然安排煒哥返到當年自己被強姦的地方！（電視截圖）

更請她心中的兩位「犯人」飲啤酒...（電視截圖）

煒哥更指當年自己被強姦已經年滿16歲...（電視截圖）

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但劇情明顯是指張達倫當年是在煒哥不同意之下與她性交，無論煒哥年不年滿16歲，張達倫都是干犯強姦罪！但編劇竟安排煒哥出示身份證，難怪有人質疑編劇有強姦合理化之嫌。對此，張達倫接受《香港01》就直認拍攝前都曾經有疑惑：「我哋3個都有傾過嘅，有盡力去理解，可能係煒哥個角色都咁多年，係時候要畀個藉口令自己舒服啲。（會唔會覺得呢part好牽強？）因為我哋有投入喺個角色入面，所以個睇法可能同觀眾有啲唔同，當然強姦係唔啱，千奇唔好酒後亂性，要有道德底線。」

網友睇唔過眼！（網上截圖）

睇唔透！（網上截圖）

張達倫就話會教啲仔女唔可以醉酒！（電視截圖）

去年拍完《好日子》不久，張達倫由TVB經理人改為基本藝人合約，選擇不做「親生仔」的原因他就稱是想試更多不同的工作，他更透露：「嚟緊我會出國語歌同埋陳山聰開劇，8月開工（轉型做歌手？）唔會，玩吓啫。」