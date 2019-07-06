【多圖】深田恭子驚現腩肉仍獲粉絲祝福　全因為一個幸福原因

90年代的日本女神深田恭子，S型曲線及豐滿身材，曾經俘虜了不少男粉絲，影視作品外，又推出過多本寫真集，但始終歲月催人，當年的玲瓏浮凸身材，也難免變得帶點水腫，近日她在某節目宣傳她主演的電視劇《魯邦的女兒》，鬆身的洋裝下，仍見到肚腹位置出現三節腩肉，跟以往的Fit爆身材，完全是兩個人，令粉絲的回憶崩壞。

深田恭子去年還是保持纖瘦身材，還出海滑浪大晒身材。（深田恭子IG圖片）

深田恭子最為人熟悉的作品，有1998年跟金城武合作的《神啊！請多給我一點時間》，當時年僅16歲的深田恭子，飾演因援助交際而患上愛滋病的高中生，青澀可愛，又帶有絕望表情，深深迷倒港日粉絲。但當年以童顏及豐滿身材而讓人留下深刻印象，之後她卻因為易肥體質而帶來困擾，在2008年拍攝電影《小雙俠》，更因為過胖而逼爆戲服鈕扣，為此她曾下定決心減肥，終於一度回復小蠻腰，隨即連環拍下多本索爆寫真。

以下是深田恭子歷年改變過程：

+ 7 + 6 + 5

今年初，深田恭子跟日本男星龜梨和也分手，結束姊弟戀後，隨即跟41歲的日本地產大亨杉本宏之拍拖，多次被拍得約會，又出席男友的家庭聚會，而現年36歲的深田恭子，也進入了適婚年齡，粉絲也希望二人能早日拉埋天窗。不過近日深田恭子在某節目宣傳《魯邦的女兒》，卻悄悄回復發福身材，在洋裝下見到三節肚腩，女神形象崩壞，幸好她天生童顏較為襟老，面頰仍然保留尖瘦，其實深田恭子只是幸福肥，心廣體胖，還是祝福她快點成為社長夫人吧。

以下有大量深田恭子高清美圖：