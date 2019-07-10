「男團之父」Johnny喜多川病逝　木村拓哉發文悼念：好好休息

創造了一代偶像帝國的日本Johnny事務所的創辦人兼社長Johnny喜多川，上月因血性腦中風被緊急送院搶救，雖然曾一度好轉，惟留醫三星期後依然不敵病魔，於昨日（9日）下午4時47分逝世，終年87歲，結束一代傳奇。

Johnny喜多川昨日在日本病逝，終年87歲。（網上圖片）

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Johnny喜多川於1962年創立事務所，旗下主要以男藝人為主。成立初期事務所的發展並未太理想，直至80年代漸漸有起色，捧紅了近藤真彥、田原俊彥、少年隊、光Genji等人氣藝人及組合，成為日本頂尖娛樂企業之一。

其後他更栽培出多個日本偶像團體，國民天團SMAP、KinKi Kids、嵐（Arashi）、瀧與翼、KAT-TUN、Hey!Say!JUMP等都由他一手捧紅，因此Johnny喜多川在世人眼中是「男團之父」，深受敬佩。

另外，Johnny喜多川在創造出多個人氣偶像的同時，亦是「製作最多演唱會的人」、「製作最多冠軍單曲的人」的健力士紀錄保持者。

雖然貴為一間娛樂公司的社長，但Johnny喜多川並不是一個只將利益放在眼內的勢利商人，而是一個像爸爸一樣愛惜每位藝人的好社長。他曾在電台節目被問到，有沒有些看上去不錯，但實質上其實不太行的孩子，他馬上否認，並解釋：「無論是怎樣的孩子，都有可以發光發亮的部份。」

木村拓哉昨晚在微博發文悼念Johnny喜多川。（微博:@木村拓哉）

木村拓哉（左）以SMAP成員身份出道。（網上圖片）

據日本傳媒報道， Johnny喜多川住院時獲多位旗下藝人前往醫院探望，更與他們大談舊時的藝人往事及趣事，喜歡非常融洽，可見他非常重視及肯定每一位旗下藝人之餘，亦深受旗下藝人歡迎。病逝消息傳出後，以SMAP團體出道的木村拓哉在微博發文悼念這位備受愛戴的社長：「Johnny桑，一直堅持領跑到現在，希望您可以好好休息。 拓哉」

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