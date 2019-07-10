劉佩玥知道網民發起抵制無綫活動：香港近期情況我自己都好憂心

劉佩玥（Moon）今天（10日）出席電競活動產品發佈會，Moon在台上笑言從小時候已熱愛打機，她解釋：「其實我由細到大身邊都係男仔，連我啲表妹都好男仔頭。我連爸爸朋友嘅囝仔都會一齊打機，連食飯都係掛住打機，所以由細打到大。」

Moon覺得時下年輕人打機是可以，但不要打通宵，這樣會對身體不好。（陳順禎攝）

打機很多時候會出現很多情緒的，尤其是遇上豬隊友時候便會發脾氣罵人，Moon直言身同感受：「緊係會鬧人啦，好多豬隊友，例如我係一個豬隊友。我成日打機都畀人鬧，不過我依家越來越勁。不過我覺得打機發洩情緒好正常，但睇要到乜程度，因為依家都市生活好大壓力，發洩情緒都幾好，不過我就唔講粗口，講粗口就留畀粗獷嘅男仔。」

Moon自認是打機中的「豬隊友」，常常也會被人責罵。（陳順禎攝）

談到近日有網民發起「力撐」TVB藝人的商演活動，因為網民覺得近年TVB新聞部的報導偏頗，所以便發起此活動。對於這件事情Moon回應說：「其實我睇新聞都知道香港發生緊唔同大事，但係譬如呢類型活動同商演，我哋藝人係比較被動。我哋都係聽公司安排，唯一可以講嘅係我要做好自己先，因為乜情況都好，準備好自己態度同心態係好緊要。」

兩個月沒有出席公開活動的Moon原來因為工作關係去了外國，接下來她透露便會重新投入拍劇工作中。（陳順禎攝）

Moon在TVB女星當中一直深受客戶喜愛，不少商場活動也會找她出席，但是這次網友發起這個活動，令到昨天（10日）TVB取消了《放榜前的一個晚上》活動。Moon可能因此會在金錢上有損失，她說：「我覺得有時候每一日都要留意身邊時事，呢樣同我好貼身。但係講到工作更加同我貼身，其實對公司有影響對我都會有影響，但係自己做好自己先。工作有影響錢當然有影響啦，不過我覺得香港近期情況我自己都好憂心，我土生土長香港人，每一日都有好好留意時事，做好自己工作，咁就係對自己最好交待。」