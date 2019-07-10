【白色強人】6位配角勁好戲　以實力演技征服觀眾！

由郭晉安、馬國明、唐詩詠、李佳芯及張曦雯主演的TVB醫療劇《白色強人》收視成績節節上升，結局篇有望再創佳績！劇中除了部分情節根據真實事件改編，充滿真實感外，角色的感情亦備受觀眾關注。當中，6位配角人物的刻劃和演技亦相當出色，令劇集昇華不少。

蔣志光（琛哥）

蔣志光在劇中飾演急症室主管余湛琛醫生，他除了以流利英語擺平無理家屬，令人拍案叫絕！另外，在急症室疑似出現中東呼吸綜合症時，他當機立斷決定封鎖急症室一幕，相當霸氣，層次豐富的演技亦成功收獲網友大讚好有型！

琛哥同Zoe的關係亦相當微妙！（劇照）

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+ 4 + 3 + 2

姜大衞（Dr. Lui）

姜大衞在劇中因與郭晉安對醫改的立場不同，明爭暗鬥得非常激烈。雖然姜大衞在劇中有一種氣定神閑的感覺，情緒沒有太大波動，但同時給人一種漂浮不定的感覺，讓觀眾難以分辨，他到底是正派，還是反派，這樣的演技，也難怪稱得上「老戲骨」三個字。

老戲骨！（劇照）

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鄭子誠（游局長）

劇集圍繞着醫療改革探討，而當中關鍵的人物就是衛生局局長鄭子誠，他在劇中除了用盡計謀不擇手段推行醫療改革，例如以李佳芯的身體狀況去要脅她不要出來選院長一位等等，繼續將有陰謀一面演得恰到好處，演技一流！

有陰謀！（劇照）

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盧海鷹（精神失常的營業員）

曾參演《少林足球》的盧海鷹（Leo）雖然只是演一名精神失常的營業員，但演技精堪的他都有不少戲份，其中在玻璃窗前玩槍，將神經質的一面演得出神入化，令人難忘。

演技出色！（電視截圖）

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方紹聰（精神病患者）

飾演精神病患者的方紹聰（奶仔）重演《癲佬正傳》秦沛一角，演技不輸前輩外，更有觀眾表示「睇到打冷震」！

好驚呀！（電視截圖）

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+ 3 + 2

張達倫（Martin）

在劇中飾演醫院發展局主席溫銘章（Martin）的張達倫與太太朱智賢和郭晉安有不少對手戲，火花十足！當中，他懷疑朱智賢和郭晉安有私情，不惜打傷女方，相當令人震怒！

實力派！（劇照）

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