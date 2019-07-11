【白色強人】鄭子誠用壽終正寢形容醫改失敗　林鄭言論同出一徹 ?

TVB醫療劇《白色強人》圍繞着醫療改革探討，由郭晉安飾演的YT為了推行醫改不惜放棄高薪厚職，轉到公營醫院明成北。不過他卻遇上了不少的阻力，其中一樣就是由鄭子誠飾演的衛生局局長游國楝。YT與游局長因為醫療方案的改革曾經企在同一陣線，但直至到今周的結局篇兩人卻出現了分歧，在最新播出的一集，兩人為醫改進行了拉鋸戰。有網民收睇該劇第十四集的其中一幕講述兩人就醫改的對話時，就發現了編劇神預言了香港特首林鄭月娥日前就修定逃犯條例方案的講話，定是特首抄游局長？

YT與游局長因為醫療方案的改革拉鋸不下。(電視截圖)

日前特首林鄭月娥出來見記者發表最新的言論，宣布修例已「壽終正寢」、「the bill is dead」（草案已死亡）， 她承認修例工作「完全失敗」，亦因為全面失敗，修例的工作已經「徹底、全面地停止下來」。而無獨有偶，在《白色強人》第十四集入面，游局長就對YT講了一句：「醫改方案就會正式宣布壽終正寢？」用字同意思都竟然同特首所用的一模一樣，兩人同是用「壽終正寢」這個成語來宣布修改方案失敗。看來特首有可能也是TVB的粉絲，甚至有追看該劇，還參考了游局長的講話。有網民就笑言：「係咪睇劇睇上腦？」

游局長表示：「醫改方案就會正式宣布壽終正寢？」(電視截圖)

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