【多圖】張致恆又被發現背正印偷食女？　歷任女友個個有樣有身材

現年34歲的張致恒（Steven）情史相當豐富，女友換完一個又一個，甚至曾經不止一次背住女朋友偷食，令外界覺得他十分之花心。直至前年他公開與兼模特兒及舞台劇演員梁皓恩（April）的戀情，才予人感覺他開始修心養性了。近年Steven主力在內地發展，拍劇擔任男主角，成績不俗，似乎相當專心工作。正當大家以為Steven與April感情穩定之際，他上月底卻被人影到於深圳羅湖萬象城，與一名並非April的女子甜蜜拍拖。

Steven與女友April。(ig圖片)

從拍片者的短片可見，與Steven同行的的長髮少女相當熱情和主動，一度肉緊得從後熊抱Steven，顯得好痴纏。該名少女年約20多歲，身材偏圓潤有肉地，穿熱褲上陣，她攬完Steven後，又用雙手緊緊蹺着Steven行。而當Steven感覺到有人在影他們時，似乎是怕被人認出，即表現有所避忌地轉身離開。《香港01》以短訊聯絡Steven詢問他現時的感情狀況，問他是否已跟April分手了，但他並未有回覆。

Steven曾經同鐘舒漫拍拖。(ig@@chungshersher圖片)

Steven過往的感情生活相當精彩，Steven剛道度時曾與鍾舒漫拍拖，但他於13年偷食嫰模孫旗導致他與鍾舒漫分手。他遭孫旗控訴奪了她的「初夜」後即備受冷待並分手，但Steven就否認兩人曾經拍拖，只承認與對方有過一夜情，又自認衰咸濕。之後Steven與出名好身材的莊端兒相戀，可是於16年卻因為他搭上了台妹Doris，令莊端兒決心分手。Steven隨後公開自己其實是患了性上癮，需要接受醫生治療。大約半年之後他就與April拍拖，並不時在IG post兩人的合照放閃，他曾公開大讚女友April令他變得成熟，估不到如今又被影到他有新女。未知Steven今次是背April偷食，抑或是兩人經已分手。

唔知Steven同April分咗手未。(ig圖片)

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