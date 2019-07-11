李榮浩宣佈求婚喜訊　盤點與楊丞琳的幸福瞬間

現年34歲的內地男歌手李榮浩趁著7月11日是他的生日，向比他年長一年的女友楊丞琳求婚，他們的愛情故事大概始於4年前，雖然二人在感情事上，比較低調，也是很後來的時候才漸漸不再避諱，其實他們的愛情故事也有不少的幸福瞬間，充滿著甜蜜。

李榮浩今日在IG宣佈喜訊。（Instagram@lironghao85）

互有好感的時間

其實早在李榮浩和楊丞琳在一起前的2014年，男方主動邀請女方擔任宣傳他的新專輯的節目嘉賓，當主持人開玩笑的時候，女方說︰「李榮浩在音樂上是我的菜。」，而男方也回應︰「我喜歡可愛的她。」為他們的愛情路鋪墊著。其後，李榮浩在2015年年頭突然在微博貼了一張與楊丞琳臉貼臉的照片，照片中男方更緊緊的搭在女方的肩上，楊丞琳笑容燦爛，態度親密，但很快就給刪掉了，事情讓二人的緋聞越演越烈。女方的經理人回應說是朋友關係，但男方就表示是在曖昧期。

當年被秒刪的合照。（微博圖片@李榮浩）

每年生日正日零時零分的生日祝福

二人的放閃瞬間，其實也在社交平台上看得見。他們自2015年開始，就會在對方的生日正日踏正的12時在社交平台為對方送上祝福，雖然只有短短的一句句子，但準時零時這個動作的確是充滿了對對方的著緊。2019年，在楊丞琳生日的那天，李榮浩連發多條微博為她慶祝，更寫道︰「今天是我的女孩生日，生日快樂。」楊丞琳回應︰「零點的祝福，我收到了。」

自2015年開始的生日祝福。（微博截圖@楊丞琳／微博截圖@李榮浩）

楊丞琳公開在節目指男友是「對的人」

而且，作為藝人的他們自然一舉一動都受到觸目，戀愛也自然會成為外界的話題。他們選擇了現身在對方的演唱會的觀眾席上，以示支持。隨著戀情越來堰浮面，楊丞琳更在台灣綜藝節目《康熙來了》中，大方講起男友，大讚他很成熟﹑會照顧人，會煮飯給自己吃，跟自己個性很夾，是那個「對的人」。陪伴著90後長大的「可愛教主」楊丞琳終於找到「對的人」，粉絲的確是對他們充滿著祝福。

當年大概還是初初了解的二人？（視覺中國）

演唱會觸目的「霸氣之吻」

李榮浩曾唱過楊丞琳的《左邊》，隔空表白，但要數最經典的畫面，當然是在2017年9月李榮浩首度在台灣的台北小巨蛋開個唱，當時楊丞琳以神秘嘉賓身份現身，二人合唱楊丞琳的歌《年輪說》時，男方突然霸氣親吻女友的面頰，女方害羞得用手遮面，還唱漏了歌詞，要逃離李榮浩身邊，整理一下心情繼續唱。唱完降落舞台前，她獻上飛吻回應，李榮浩其後告白：「謝謝我的女朋友，謝謝她一直陪著我，我喜歡她，她知道我想什麼，因為她是楊丞琳。」

「霸氣之吻」成為了他們之間的最經典幸福瞬間。（視覺中國）

事後李榮浩在微博分享演唱會的感受，楊丞琳轉發貼文，並回應道「雖然演唱途中，突如其來的舉動讓我的臉變形了！但我很開心！能夠擔任神祕嘉賓是我的榮幸，謝謝」，最尾加上一個心心，讓旁人都感謝到他們的幸福！2018年，楊丞琳在接受傳媒訪問時透露過跟男友很少吵架，遇見對方就放下了自己的包袱，再次回應男友在演唱會的霸氣親吻，指︰「那刻有點受寵若驚，心中有種感動。」

二人繼續在微博放閃。（微博圖片）

楊丞琳再度在節目談起「小眼睛」

直到近期，楊丞琳上內地綜藝節目《心動的訊號》再談論更多關於男友的事情。主持人用「小眼睛」暗指是李榮浩，他以才華見稱﹑也不是典型帥哥的外表，而楊丞琳也直言看一個男生不是先看樣貌，反而是身高與骨架，所以身高180cm的李榮浩大概正正合適162cm高的楊丞琳吧，她解釋︰「肩膀寬那種有一種肩膀寬寬的那種感覺。」不過她也指男方吸引她的最主要的是智慧跟情商，透過節目再間接向男友示愛，非常恩愛。

楊丞琳在節目談起「小眼睛」。（微博圖片）

直到今日是李榮浩的34歲生日，他突然在IG公布求婚消息，貼上二人甜蜜合照和他握著楊丞琳戴上了戒指的手，又寫道︰「今天34歲生日，也是我求婚紀念日，謝謝你答應我。」對外宣佈喜訊。的確，合適的愛情和人會令自己也變成更好的人，而李榮浩，也令曾經有著「病態愛情觀」的楊丞琳經歷改變，曾經她有著很大的明星包袱，讓她覺得公開戀情就像是做錯事一樣，就算是跟男友私下約會，也會想甩開對方的手。現在的她，可以坦然面對愛情，也慢慢擁有了這麼多的幸福瞬間，相信以後的路就有李榮浩陪著她走了。

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