35歲楊丞琳情定李榮浩　歷任男友只有小鬼能以另一種情誼長存

李榮浩在34歲生日時向戀愛4年的女友楊丞琳求婚成功，二人的甜蜜模樣羨煞旁人，不少粉絲為偶像覓到終身幸福送上祝福。其實楊丞琳未遇見李榮浩之前，在情路上並不是一帆風順，在幾段戀愛中受盡千瘡百孔，只能說，沒有當初的經歷，就不會有現在的楊丞琳。

李榮浩在34歲生日時向楊丞琳求婚成功。（李榮浩IG：@lironghao85）

楊丞琳出道多年曾經與多位男拍檔合作，緋聞男友數之不盡，包括小鬼（黃鴻升）、邱澤、阿Ben、賀軍翔、李易、余文樂、朱孝天、張孝全、羅志祥、王陽明、王子（邱勝翊）等等，但她承認過的前男友只有小鬼、阿Ben、李易和元駿豪，她曾坦言這四位男孩都在她生命中帶來不同的甜蜜，從來亦只為他們講好說話。

當時以「4 in love」身份活動的楊丞琳曾與「BAD」成員阿Ben談了兩年地下情，對方更送了楊丞琳人生第一個LV袋，她儲錢為對方買相機，她坦言兩年的感情在物質上和精神上都很滿足。不過在當時公司要求下，只能堅稱是朋友關係，直到分手多年後二人才承認曾經拍過拖。 楊丞琳拍攝《惡魔在身邊》時低調與同劇配角元駿豪拍拖，雖然她之後一躍成為人氣偶像，不過對方依然無法在演藝路上闖出一片天，甚為可惜。她之後亦與李易談了半年的戀愛，她曾大讚對方是一位「非常好的男孩」，而且交往時感覺像朋友一樣舒服，直到分手後依然能繼續做朋友。

阿Ben（左）、元駿豪（中）和李易（右）。（網上圖片）

但亦有幾段戀情她不願意承認，而且令她深感後悔。初出道的楊丞琳與邱澤於2003年合作拍電視劇《原味的夏天》時，被傳媒爆料指二人共宿一宵，令地下情曝光。據悉，邱澤性格孤僻、喜怒無常，所以楊丞琳經常不敢主動聯絡他，在拍拖8個月期間只見面不夠10次。最終楊丞琳傳短訊給他講分手，邱澤半個月後才回覆，讓她曾一度以為對方有意挽回，原來對方只是說同意分手。她曾經在訪問中提及過有一段令她最後悔、傷害她最深的戀情：「傷我最深的，不等於是最愛的，我不想讓他覺得自己很重要。」 外界估計她口中所說的就是邱澤。

與邱澤的戀情令楊丞琳大受傷害。（網上圖片）

雖然經歷過幾段失敗的戀愛，楊丞琳成為樂壇天后後依然對愛情充滿憧憬。2011年，她與王陽明搭同機去美國，對方更見過楊丞琳的家長。據悉當時楊丞琳曾提議過公開戀情，但知名度低過她的王陽明卻擔心會被外界認為自己藉女友搏上位，因此這段戀情幾乎見光死，連分手也是不了了之。2012年，楊丞琳被傳媒爆出與王子拍拖，二人更在2013年去夏威夷旅行，不過戀情到2014年因聚少離多，分手告終。

2012年，楊丞琳被傳媒爆出與王子拍拖。（網上圖片）

數來數去，好像數漏了一位她人生中最重要的前男友，因為她的初戀男友小鬼是最特別的存在。他們當年讀同一間高中，同班同學的他們談了一場青蔥的戀愛。只不過當年只有17歲的楊丞琳為了全力踏上星途而休學，二人開始漸行漸遠，更因價值觀的變化而和平分手。小鬼曾在訪問中提到：「我聊到學校的事，她會很難過、不捨；她講演藝圈的東西，我也聽不懂。」後來，二人再次在娛樂圈中相遇，不但在鏡頭前大方講起過去，亦會與對方開玩笑。經過20年的洗禮，能夠將昔日的感情昇華成家人般一樣的存在，更經常一起出席朋友聚會，能夠有這樣的知己實屬難能可貴。

小鬼（左）和楊丞琳（右）在高中時期拍拖。（網上圖片）

楊丞琳於去年10月舉行《青春住了誰世界巡迴演唱會》時，邀請了她認為最貼切「青春住了誰」主題的小鬼做嘉賓：「我的青春絕對住了他，當然我們也在各個人生階段住著彼此！這種難得的情誼不是人人都懂，並且在這個世界上也是很罕見的。很珍貴的回憶，留在演唱會上，留在心中...他是我的初戀情人，對我來說，每個人的初戀都是很重要的，這個初戀會影響你在青春當中的很多事情，所以我覺得這麼『點題』的人物，也必須要做一次我的嘉賓！我們認識將近20年， 他是唯一一個，從我是路人到我當藝人到現在，一路看著我的人，所以我覺得他對我非常非常重要！我們到現在還是保持非常好的友誼、很關心彼此。我也想要藉由我跟他在舞台上的出現和互動，讓大家相信，可能曾經對你很重要的一段感情，也有這個機會變成一輩子很深厚的友誼或是家人般的情誼！」她亦坦言，要成為她的另一半有一個條件：「如果不能接受小鬼，就不能交往。」

楊丞琳於去年10月舉行《青春住了誰世界巡迴演唱會》時，邀請了小鬼做嘉賓。（楊丞琳IG：@rainie77）

小鬼於2015年推出的專輯《ALiEN》中， 編號「441」的歌曲《學妹》原來就是當年楊丞琳的高中學號。小鬼坦言楊丞琳是他學生時代最重要的人，而二人的愛情亦很簡單、很單純，所以將這個號碼當成紀念，他笑言：「我現在把她當妹妹，對她已沒有私慾。」他亦曾公開講過，前女友們都曾經介意過他與楊丞琳的關係，最後亦因此而分手告終，但他認為愛並不是一定要得到，學懂祝福亦是一門學問。 雖然小鬼與楊丞琳無法一起白頭到老，但卻換了身份繼續陪伴彼此，情誼長存。

小鬼在Instagram出post祝福楊丞琳。（黃鴻升IG：@aes_alien）

亦是是舊情人關係，二人亦經常出席好友聚會見面。（楊丞琳IG：@rainie77）

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