【魯豫有約】劉德華難明新人演員標準　Angelababy喊戲最難忘

劉德華日前為內地節目《魯豫有約一日行》擔任嘉賓，最新一集他就講到好演員的標準，表示出自己的疑惑。他講到：「連準時、記台詞都是優點，準時不是應該的嗎？」其實華仔與不少新演員合作過，但當中與Angelababy的合作電影《建黨偉業》一事就最叫人難忘！

劉德華在節目中除了對新人演員的標準感到疑惑外，更舉例：「我還記得跟馮小剛拍戲的時候，比如說我今天10點鐘開始拍，9點鐘化妝品，然後我9點鐘到，他說你為什麼那麼早到？我說不是9點嗎？他說平常的演員都是10點鐘才到。」華仔攤開雙手表示無奈，他又稱：「在訓練班當演員時，我們都會自己記著前後戲服要一致，避免穿幫，我們就是這樣訓練的。」而如今的變化，反而讓他覺得「世界改了我還停在以前」。

劉德華談拿獎心得時，稱：「喜歡我的人會更愛我，不喜歡我的人我可以讓你一步步喜歡我。」（網上截圖）

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其實在2011年的電影《建黨偉業》中，當時年僅22歲的Angelababy在《建黨偉業》中飾演小鳳仙一角，與飾演蔡鍔的劉德華有不少對手戲，其中歷史上經典的火車板訣別的鏡頭，影帝華仔眼淚說來就來，全靠自己的醞釀，導演喊cut後還要用紙巾擦眼淚。然而Angelababy還是無動於衷，怎麼都哭不出來，最後導演看不下去直接讓她滴眼藥水。但滴了眼藥水還是行不通，導演更出動催淚棒！華仔更親自為其塗上催淚棒後，她終於留下了「悲傷的淚水」！

這一幕戲令人至今難忘！（劇照）

哈哈哈哈！（網上截圖）

Baby喊唔出！（網上截圖）

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據知當時華仔更耐心與Angelababy講解劇本，希望可以幫她理解戲中人物的心中情感，達到催淚效果。但最後，只好「雙管齊下」，兩個人一起幫她滴眼藥水，相當搞笑。

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