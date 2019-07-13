【悲觀生物學】容祖兒演技大爆發　兩分鐘無聲分手戲迫哭歌迷

容祖兒（Joey）新歌《悲觀生物學》由黃金組合打造：伍樂城作曲，黃偉文（Wyman）填詞，MV日前首播，6分24秒的MV中，有2分鐘無聲畫面，這兩分鐘，沒有半點聲音，只有一對作分手最後告別、淚眼凝視的男女，未聽歌詞已經教人落淚。MV由香港金像獎最佳新晉導演彭秀慧（Kearen）執導。

Joey 在新歌《悲觀生物學》MV中的演技非常細膩。（EEG）

MV 開首，一對男女各坐一方對看，飾演女朋友的Joey滿臉淚痕，男朋友似乎也哭腫了眼。男方率先打破彊局起身，撫摸她的臉，她定睛看着男朋友，捨不得眨眼，這可能是最後一次用女朋友的眼神看他了。男朋友將她擁入懷中，這是近來多次大吵大鬧後，最平靜深情的擁抱，因為也是二人最後一次相擁，當關係來到終結，那些令大家吵得面紅耳赤的矛盾都已經不再重要。

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Joey 的演技又晉升了一個層次，細膩地演繹了面對分手時的不捨無奈還有心痛，不需要一句對白，卻輕柔有力，導演彭秀慧功不可沒，「導演啟發了我可以把內心感受自然的表現出來。以前演戲連單單幾句台詞都沒有太大感覺，可能對著鏡頭自己也不好意思，但這次有從心而發的感覺，真實抒發讓大家也有共鳴，我很開心。」

《悲觀生物學》延續《心之科學》的愛情課，看似是一首苦情歌，卻是一首比較另類鼓勵大家情歌，道出單身並不可怕。「人人生來沒伴侶／非一對」，人自出生便孑然一身，但長大後，單身卻變成一種錯誤，因為要繁衍後代，人被逼著踏上所謂尋找「幸福」的旅途，但不是每對愛侶都能走到最後，有時一段關係終結，即使無奈也是無可奈何，是會有不捨，是會傷心難過，但人本來就是獨自來，獨自走，「突然悟透這孤寂本是底蘊」、「獨自的降生／然後再一個歸去」，祖兒表示對歌詞有很大的領悟，「歌詞嘅表面會令人覺得人生好似冇希望、好灰，其實佢係話俾人聽失戀一啲都唔可怕，一個人由出世到入士為安，都係一個人，所以係正常。」