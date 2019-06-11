【嚮往的生活】容祖兒公開徵婚　另一半最緊要有呢樣技能！

容祖兒（Joey）日前參加內地節目《嚮往的生活》第三季，節目以明星嘉賓到農村生活，而且他們必須透過幹農活等方式換取食材與資金，並利用民居裡僅有的傳統生活用品，過自給自足的生活。祖兒由第6期開始加入，同期嘉賓有宋茜、陳喬恩、任賢齊和吳亦凡等。Joey的港式普通話令全場不斷爆笑，率直真性情令觀眾大讚。

容祖兒早前參與內地節目《嚮往的生活》，體驗農村生活。

目前單身的祖兒更在節目中公開徵婚：「我的徵婚口號是地久天長，大家好，我是容祖兒，我今年幾歲？沒關係，不重要！但是我是個女的！」搞笑徵婚詞引發全場爆笑。祖兒指自己願意為另一半煮飯，做個賢妻，又説如果能找到一個為自己煮飯的男人，無論對方樣子有多平凡，她都會覺得是世界上最帥的男人。

祖兒的港式普通話多次不能成功講出「拔蘿蔔」的發音，令嘉賓們爆笑。

祖兒在節目中與一班嘉賓親自落田拔蘿蔔賺生活費，拔蘿蔔期間，祖兒的港式普通話多次不能成功講出「拔蘿蔔」的發音，令嘉賓們爆笑，節目更把她的發音剪輯成新曲《蘿甚麼卜》，相當洗腦搞笑。透過自己付出勞力獲取食物，祖兒表示食得更滋味。

祖兒表示透過自己付出勞力獲取食物，食得更滋味。