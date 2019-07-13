胡鴻鈞再被出招雪藏　星夢男新人獲一哥待遇準備接棒

「星夢一哥」胡鴻鈞（Hubert）自從4月忽然傳出因態度囂張，自誇勁過林峯，遭公司雪藏後，令不少網民開始懷疑Hubert因快約滿而遭到抹黑。而近期的打壓Hubert行動亦再次升級，繼被傳大減《降魔的2.0》的戲份和取消8月的九展個唱等等，更有傳星夢更開始力捧新人古家峯，疑似要他頂替Hubert原本的一哥地位！

Hubert近年歌唱事業穩步上揚，劇集亦一套接一套，先後主演劇集《降魔的》及《救妻同學會》。然而，在他事業最高峰時卻遭到公司打壓，如果不是合約問題，實在講不過去！到底Hubert近期遭到怎樣的打壓呢？讓我們盤點一下吧！

Hubert而家絕少現身！（IG圖片/@hubertwu）

一、以「恃寵生驕」抹黑

突然有報道指Hubert無視「男神」周柏豪加盟星夢，又有林峯回歸與星夢合作《使徒行者3》主題曲，但他態度依然囂張，更被爆料曾大口氣自詡勁過林峯，最終因為態度囂張，被星夢掟入「雪櫃」。

Hubert明明人緣唔錯，事件令人莫名其妙！（IG圖片/@hubertwu）

Hubert在IG留言表示驚訝！（IG圖片/@hubertwu）

點撃下圖睇Hubert人緣!

+ 7 + 6 + 5

二、原定唱重頭劇《鐵探》的主題曲被抽起

重頭劇《鐵探》的主題曲《鐵石心腸》原來由Hubert主唱，但劇集出街前臨時被抽起，主唱位置亦遭鄭俊弘取代！而何哲圖回覆《香港01》就解釋：「其實我哋係覺得鄭俊弘把聲比較適合先畀佢唱，但胡鴻鈞之後亦都會有主唱其它劇集嘅主題曲。」以Hubert的歌唱實力，絕對比鄭俊弘更勝一籌，這個理由信不信由你！

何哲圖亦親證Hubert錄好後才決定抽走！（網上截圖）

三、《降魔的2.0》戲份被cut

有傳在由於Hubert飾演的「石敢當」在第一集已消失，所以在第二集中將以第二個身份出現，加上「石敢當」回憶的戲份，他本來差不多每集都會出現，但拍攝尾聲，卻突然傳出他被刪減戲份，反而另一星夢歌手譚嘉儀就加重戲份。

大家可以期待成品！（IG圖片/@hubertwu）

四、演唱會被菊梓喬頂上

由於Hubert去年迷你音樂會口碑相當好，原本一早已定下今年八月在九展舉行首次大型演唱會，但檔期突然落在去年奪得「最受歡迎女歌星」的菊梓喬手上，而Hubert接受傳媒訪問亦承認一直都有傾開演唱會的事宜，但檔期都未定。

被Hana頂上！（陳順禎攝）

五、拍劇受傷遭隱瞞

Hubert在新劇《降魔的2.0》一場吊威吔戲份時，不慎從高處墜下受傷，需送院治療以及留醫。TVB一直隱瞞消息，直到有網民影到他在醫院坐輪椅，才令事件曝光，原來當時Hubert已留醫逾一個星期！

好可憐！（IG圖片/@hubertwu）

六、何哲圖並未陪同Hubert出院

Hubert雖在經理人陪同下出院，但就未見有老闆何哲圖！按慣例，當旗下藝人發生突發事年時，何哲圖必定陪伴左右，例如2015年，吳若希（Jinny）母親在大埔失控「炒單車」昏迷送院，當時何哲圖亦有陪同她見記者，連歌手的家人都十分關心！

佢更稱受傷後有少少失憶。(tvb facebook截圖)

七、新歌MV以廉價小畫家式製作

Hubert對上一首新歌已經是兩個月前劇集《婚姻合伙人》的主題曲，以往Hubert的歌曲都得到重視，公司都會下重本為他拍攝MV，絕少以這種小畫家式彈歌詞的手法製作MV，明顯地位開始出現問題！

fans仲整得好過佢喎！（網上截圖）

樣都冇！（網上截圖）

除了以上種種的打壓行為，公司再出招力捧新人古家峯（Johnny ），Johnny 更有機會分別為內地電視劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》和《幸福一家人》唱主題曲，無錯是主題曲！要知道這些機會就連他不少的師兄師姐，都未曾擁有如此待遇！而這位Johnny 到底是誰呢？

轉捧新人！（IG圖片/@johnkuuu）

Johnny MV高下立見！（網上截圖）

點撃下圖睇更多Johnny相，竟然張張都唔同樣！

+ 17 + 16 + 15

現年26歲的Johnny 畢業於英國諾丁漢特倫特大學，曾參加《英皇新秀歌唱大賽2015》，TVB藝人胡㻗亦是參賽者之一。2017年，他跟經理人公司 JamCast簽約，成為Super Girls師弟。之後，他得到星夢娛樂老闆何哲圖賞識，加盟成為旗下歌手！但最令人奇怪的是，Johnny自2015年起就突入《歡樂滿東華》，分別與何雁詩、梁漢文和關楚耀合唱，令不少人懷疑他是某位總理的兒仔。

Johnny在2015年有參加過比賽！（網上截圖）

仲上過兩次東華！（網上截圖）

點撃Johnny喺娛樂圈足跡！