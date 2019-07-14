盤點相繼冒起的00後女星　演藝圈新生代各具實力

中國花旦長江後浪推前浪，從鞏俐到章子怡、趙薇、范冰冰、周迅，再到80後代表楊冪、劉亦菲、劉詩詩、趙麗穎，90後女星周冬雨、鄭爽及關曉彤等亦各自有一片天，不容忽視的是有一股00後女星新勢力相繼冒起，連章子怡亦大讚這班女孩已經具備相當大的影響力。

歐陽娜娜被譽為氣質大提琴美女，外型時尚令她成為品牌寵兒，年紀輕輕已經收入過億。。（IG圖片／nanaouyang）

歐陽娜娜

歐陽娜娜2000年6月15日出生，出身台灣演藝「豪門」歐陽演藝家族，自細學習大提琴，於2012年，她在台灣成功舉辦四場「Only&Nana－2012歐陽娜娜大提琴獨奏會」巡迴音樂會，成為台灣「國家演奏廳」有史以來年紀最小的演奏家。被譽為氣質大提琴美女。

歐陽娜娜2014年出道，被評為「95後新四小花旦」之一，雖然娜娜在演戲方面暫時未有令人印象深刻的作品，但青春活力的她，深受品牌歡迎，在時尚界舉足輕重，外界粗略估算她出道5年已經有過億進帳，目前就讀美國波士頓伯克利音樂學院。

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蔣依依有一雙靈動大眼睛，曾演Angelababy童年。（微博圖片／蔣依依）

蔣依依

蔣依依2001年1月1日出生，童星出身，曾在《神鵰俠侶》中飾演「小郭芙」、《笑傲江湖》中的「小任盈盈」，在《雲中歌》飾演Angelababy（楊穎）的童年小雲歌，她憑着一雙靈動大眼睛和惟妙惟肖的演技，深受觀眾喜歡。

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張子楓曾獲馮小剛及徐崢盛讚為天才演員。（視覺中國）

張子楓

張子楓2001年8月27日出生，5歲已經開始拍廣告，並因參演多部電視劇從而進入演藝圈。

2009年，張子楓憑藉導演馮小剛執導的災難片《唐山大地震》的「小方登」獲得第31屆大眾電影百花獎最佳新人獎，成為最年輕得獎者。2018年，她憑藉主演的電影《快把我哥帶走》成為首位擔綱主角電影票房破億的「00後」女主角。

張子楓曾獲馮小剛及徐崢盛讚為天才演員，她有一個外號「張一條」，因為她經常拍戲幾乎都一take過，相當專業，雖然她目前還沒有接受過專業演戲學習，但其演技不比其他科班生出身的演員遜色。近日又能與天王郭富城合作新片，前途無可限量。

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文淇年僅12歲就以電影《血觀音》榮獲第54屆金馬獎最佳女配角獎，前途無限。（視覺中國）

文淇

文淇本名陳文淇，2003年8月10日出生於台灣，三歲後隨父母移居內地蘇州，後來又到北京生活。2017年，年僅12歲的她憑藉電影《嘉年華》和《血觀音》分別提名第54屆金馬獎最佳女主角與最佳女配角，成為金馬歷史年齡最小的影后入圍者，並以電影《血觀音》榮獲第54屆金馬獎最佳女配角獎及2018年台北電影節最佳女配角。

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目前11歲的張籽沐演戲經驗非常豐富，樣子甜美，想必前途無限。（微博圖片／張籽沐）

張籽沐

張籽沐2008年1月6日出生，因甜美的長相和充滿有靈氣的眼睛，獲粉絲稱作糖妹，在很多電視劇和電影中都飾演了主角的童年。雖然只得11歲，但已經有相當豐富的演出經驗。張籽沐2歲時被王家衛導演選中，在功夫電影《一代宗師》中出演八卦掌傳人宮二的兒時，從而進入演藝圈，名副其實章子怡接班人。2013年飾演於《神鵰俠侶》中的童年小龍女而為大眾所熟知，深受觀眾和粉絲的喜愛。