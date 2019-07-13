羅天宇唱《阿拉丁》主題曲完勝陳偉霆　網友力讚：真係估佢唔到！

陳偉霆（William）今年5月被迪士尼欽點與內地女歌手張碧晨為真人版《阿拉丁》合唱中文版主題曲《新的世界》。但其缺氧式的唱法招來負評，更有網民狠批他將歌曲摧毀！而羅天宇和譚嘉儀日前就在Youtube發布他們一同合唱的經典神曲《A Whole New World》，雖然MV並非大製作，但羅天宇一開聲就輕鬆完勝William！

羅天宇和譚嘉儀合唱的《A Whole New World》發布後得到不少好評，其中羅天宇的歌聲更是驚艷不少網友，紛紛留言指：「估唔到喎，原來羅天宇唱歌咁好聽！」、「天宇有驚喜喎」、「好聽過的士陳好多」和「估唔到羅天宇喎」等等。的確，羅天宇的歌喉相當有水準，難怪讓聽眾驚豔不已。

估唔到羅天宇又幾唱得喎！（IG圖片/@lawjoey）

仲勁有心機拍埋MV添！（IG圖片/@lawjoey）

冇對比冇傷害！（微博圖片）

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現年31歲的羅天宇在2008年參加香港先生獲少年組冠軍入行，其後拍攝處境劇《愛．回家》演乖乖仔馬子仁成功入屋。而他亦有樣又有才華，除了不時相約好友譚嘉儀一齊jam歌，更不時在網上自彈自唱，難怪輕鬆贏得不少女神的芳心。貴為港男的他，憑燦爛笑容成功奪得不少女士歡心，公開戀情的有兩位女神苟芸慧和湯洛雯，又和不少女神傳過緋聞，因此他被稱為「女神收割機」！

多女係有理由！（IG圖片/@lawjoey）

勁有才華呀！（IG圖片/@lawjoey）

點撃下圖數女神級緋聞女友！