【白色強人】馬國明開金口唱插曲中文版　MV激咀譚嘉儀惹眾怒

TVB人氣最強劇集《白色強人》今晚（12日）終於迎來大結局，劇集除了帶挈演員人氣急升外，由譚嘉儀主唱的插曲《Can You Hear》亦大受歡迎！日前，譚嘉儀就應觀眾要求推出《Can You Hear》中文版，更找來唐明醫生──馬國明開金口合唱！

歌曲《Can You Hear》大受歡迎，MV在Youtube短短三星期已累積165萬點撃率！而譚嘉儀亦打鐵趁熱，找來劇集的男主角馬明為歌曲獻聲。雖然馬明並不是第一次開金口，但他又厚又沉的聲音加上獨特唱腔都令不少網民震驚！

《白色強人》人氣高企！

馬明開金口！（電視截圖）

在接受《東張西望》訪問時，馬明亦直認自己的歌聲麻麻：「我都有同佢講我唱歌麻麻地，試下音先啦，如果唔得就唔好喇，你自己唱返！因為我覺得佢自己獨唱個版本都好好聽，跟住佢就話唔洗驚，我可以幫你tune聲。」雖然馬明的歌聲就獲譚嘉儀大讚，但網友的反應明顯覺得一般，更有不少人留言：「真心講，馬明都係做戲好啲！」、「馬明唱歌不嬲都係算罷啦！不過支持佢！」

但MV主角唔係唐詩詠又唔係Ali！（電視截圖）

二人日前拍攝MV！（電視截圖）

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+ 7 + 6 + 5

除了馬明的歌喉夠曬震撼外，二人在MV中更有有床上戲和激吻戲，相當大膽！主持人更稱譚嘉儀打敗了李佳芯，因為劇中連李佳芯都沒有機會獲得馬明的一吻，馬明笑言說：「因為有個好近嘅鏡頭，真係好近，鼻貼鼻又有，摸頭髮所有都做晒，冇嘢好做，導演就話不如錫啖啦，感覺幾好呀！一聽到錫就梗係錫嘴喇，氣氛太投入，直頭初戀返嚟嘅感覺。」但二人親熱的舉動就激嬲網民，更有網友稱：「還我唐詩詠！」，看來大家煲劇煲得太投入喇！

OMG！（電視截圖）