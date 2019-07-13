黃淑蔓DSE考試勁生暗瘡肥5公斤　食炸嘢減壓：唔一齊食會好Lonely

黃淑蔓（Feanna）唱歌好好聽吖！（林迅景攝）

DSE剛放榜完畢，有人歡喜，亦有人愁。同是今屆DSE考生的樂壇新人黃淑蔓（Feanna），今日（7月13日）舉行新碟簽唱會時，就特登揀了新碟《Feanna 17+》中的《一定要得》，為應屆學生打打氣。被問到考試成績如何，Feanna接受《香港01》訪問時就笑說：「同大家報一報平安先，考試成績都達標，唔錯嘅。（有多好？）33222一定有，即係大學入學門檻。」

C AllStar成員之一陳健安仲變成小粉絲上台拎簽名。（林迅景攝）

無論是DSE考試前，又或是DSE放榜前後，不少學生都會感到很大壓力。她又是如何減壓的？Feanna回答說：「一定係心態上面，你一定會好緊張好驚。我嗰時就係因為壓力太大，生好多暗瘡。冇辦法㗎，因為每個人都一定會經歷，但係過咗呢一個階段，你就係一個勇士！對我嚟講，唱歌就係一個放鬆方法，同埋食嘢。壓力好大你淨係會想食，同埋食啲好煎炸嘅嘢，所以就會變到咁樣（肥咗），哈哈。」她表示，這一年就因為DSE的壓力，而肥了4，5公斤。

黃淑蔓（Feanna）在台上同粉絲玩遊戲。（林迅景攝）

她還反問記者，知不知道為甚麼海報上的她比較瘦：「知唔知點解？因為張Poster係考DSE之前影，哈哈。真係肥咗好多，跟住又去咗次日本，又狂食，啲朋友又喺你隔離不停食宵夜，你唔一齊食又會覺得好Lonely。」之後從哪裡着手減肥？「7月27日開始，我就要實行一個月減肥計劃。（一個月夠咩？）其實就唔夠嘅。（點減？）會戒澱粉質，戒糖，食番薯吖。（番薯都係澱粉質食物喎。）但係用番薯代餐會瘦啲，同埋會配合運動。」