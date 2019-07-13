【多圖】一線女星為咩咁博？　深田恭子解釋年年出寫真背後原因

現年36歲的本女星深田恭子擁有令不少女性羨慕的豐滿身材，雖然近年開始不及往日玲瓏浮凸，之前上電視宣傳富士電視台劇集《魯邦的女兒》（ルパンの娘）時更驚現腩肉，但是她的美麗樣貌依然，仍獲大量粉絲喜愛。最近，深田恭子到另一個節目《直擊！真相坂上》（直撃！シンソウ坂上）宣傳新劇，不但重遊被星探發掘的池袋，更大談她拍攝成名作《神啊！請給我一點時間》（神様、もう少しだけ、1998）的趣事。

提到當年深田恭子與拍檔金城武有一段長達70秒的接吻戲時，主持人坂上忍問她：「那時你只得15歲，可以嗎？」而深田恭子重看以上鏡頭時，亦面紅紅感到有點害羞。

深田恭子為宣傳新劇《魯邦的女兒》在坂上忍主持的節目《直擊！真相坂上》中亮相。（Ameba/@坂上忍）

深田恭子重看自己在《神啊！請給我一點時間》中與金城武的接吻戲時表現害羞，而這場戲除了是她的熒幕初吻，也是她的真實初吻。（《直擊！真相坂上》畫面）

而節目亦有提到深田恭子從15歲開始，年年都推出寫真集的事，坂上忍問道：「你已經確立女星地位，有必要出寫真集嗎？」她回答：「我也會覺得不好意思，但感到好高興，若果跟我說拍衝浪型格寫真，我會忍不住心動。」而其實深田恭子入行以來已經推出了近20本寫真集，3年前更試過同時發行兩本寫真集《AKUA》和《This is Me》，非常犀利，不似其他女演員一本起兩本止。

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