黃澤鋒與52歲太太陳麗麗榮升做爸媽　太太生B時因血壓問題險中風

現年52歲的黃澤鋒與同齡的太太陳麗麗 (Lilian) 終於榮升做爸爸媽媽喇！今日黃澤鋒於facebook宣布這個好消息，表示囡囡「小黃妃」已經出世，分享初為人父的喜悅。他post了他用手捧住囡囡腳仔的照片，留言表示：「歡迎你的來臨，#幸福並不是必然的 #生死一瞬間，感恩我們可以.....#三人行 #小黃妃 #和你一起繼續走。」他和太太結婚至今努力了9年終於喜迎豬女，真係恭喜晒！據悉，Lilian於上周一為老公剖腹誕下囡囡，他也有陪太太入產房。

黃澤鋒同太太陳麗麗結婚9年終於造人成功。(相片由受訪者提供)

Lilian屬超高齡產婦，今次由懷孕到生BB都有相當高的風險，可以說是搵命搏，但為母則強，她完全有勇氣去克服重重的難關。原來她生B的期間亦曾出現過一些狀況，幸而有驚無險。黃澤鋒透露原本想親眼看住囡囡出世，但由於太太突然需要由半身麻醉改為全身麻醉，他被醫生請出手術室，令他又驚又擔心，半小時後囡囡順利出世，他才再次入產房為囡囡剪臍帶。不過他太太因為血壓問題有機會中風，母女產後都入咗ICU，留院至周六才出院。他透露囡囡有6磅重，好可愛，似他一樣好多頭髮。

小王妃終於出世了。(黃澤鋒FB圖片)

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