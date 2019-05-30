【媽媽唔易造】黃澤鋒52歲太太曾因宮寒難成孕：試足9年！

TVB真人騷《媽媽唔易"造"》解構一眾媽媽由生仔到湊仔的辛酸史，引發不少媽媽心中的共鳴，更成為城中熱烈討論話題！最新一集講到本港高齡產婦面對的挑戰及困難，當中黃澤鋒的太太陳麗麗（Lilian）以52歲之齡自然懷孕，相當厲害！

黃澤鋒跟太太Lilian結婚9年，自從去年底宣布陀B成功後，不少人都好好奇Lilian高齡懷孕的秘訣，Lilian接受《香港01》訪問時就透露自己同樣是「寒底」之人，加上早年脊骨及盆骨移位而影響懷孕：「我後生嗰陣身體都好弱，如果唔係都唔洗等足9年先有BB，屬於宮寒，每次月經都好痛，而且脊骨同盆骨移位，壓住啲神經，行步路都好痛，連醫生都話冇得醫！但最後有個朋友介紹個脊醫俾我，幫我排返好啲骨，加上運動，身體就變返好。（睇咗幾耐醫生？）都年幾，所以真係要病向淺中醫！」

2010年，黃澤鋒與Lilian結婚！（受訪者提供）

二人一直都想要小朋友！（受訪者提供）

點撃下圖重溫二人甜蜜時刻！

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除了睇脊醫外，Lilian在飲食上都絕少食生冷食物：「冇特別食咩補品，平時同老公都忙住做嘢，所以都係出街食飽就算！不過我本身就唔煙唔酒，亦都好少食生冷嘢，連沙律都少食，但間中都忍唔住飲凍飲，而家陀B就當然冇喇！」

52歲的太太終於願望成真，成功懷孕，黃澤鋒人生迎來第二個春天！（受訪者提供）

Lilian稱不少人都會問她保養秘訣！（受訪者提供）

當然運動也非常重要，Lilian聽從醫生建議後開始運動後，她指身體的確「暖」了不少：「自從整親脊骨同盆骨，醫生都話我要靠自己運動，所以都開始打拳同教拳。」除此以外，Lilian的心態亦相當緊要，她稱：「唔好放棄，我同老公一直都冇放棄過，唔得就再試，試足9年。另外，自從離職之後冇壓力，心情好好，我估都係最大原因！（點解嗰唔得唔睇醫生？）身邊都有朋友做人工嘅，但自己就比較抗拒，一嚟好貴，二嚟要打排卵針又覺得好辛苦同好驚所以就放棄。」

運動嘅重要性！（電視截圖）

Lilian宣布懷孕後，因自己是高齡產婦，她直認受到不少閒人閒言，但亦無阻她再追B的決心：「如果可以我哋都想再追多個，雖然有俾人鬧，但我哋驚得一個會悶，都希望B女有個伴，但一切都隨緣！」