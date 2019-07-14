【十二傳說】劉佩玥首次著中式裙褂遭人厭棄：大家見到我話好猛

劉佩玥（Moon）今天（14日）穿著中式新娘裝扮出席TVB電視劇《十二傳說》宣傳。她今天的裝扮也是配合劇中演出其中一個單元，《新娘潭》的鬼新娘，Moon說：「其實一個正常女仔著裙褂係一件喜慶事，但我唔知點解大家今日見到我話好猛。不過我哋劇集就快播出，所以就配合返主題。」



Moon在未入娛樂圈前是做空姐，曾在工作聽到不少靈異事件。（劉智源攝）

劇集內容是圍繞鬼怪故事，Moon在拍攝期間直言不害怕鬼怪：「其實我由細到大都唔驚黑，又唔驚鬼。我份人比較大膽，就算感覺到，都冇乜感覺，因為我覺得我又冇做錯事，唔需要驚。有時候出Trip去旅行，本身我自己一間房，但之後會有兩三個女仔嚟我間房話同我一齊瞓，可能覺得我太大膽同埋個樣太英氣。」

Moon坦言自己有信仰關係，所以不會怕鬼神之類的事情。（劉智源攝）

《十二傳說》緊接《白色強人》播出，《白色強人》收視反應很好，承接《白色強人》之後相信《十二傳說》的演員壓力也不少。Moon表示沒有太大壓力：「其實收視呢啲唔關我事，我已經做咗演員本份，做多少少宣傳，又同大家講下有幾好睇，其他事交返畀觀眾，同埋兩套劇題材唔同冇得比較。」