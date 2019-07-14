【開心速遞】劉思希花兩年修讀EMBA畢業　呂慧儀張景淳甜蜜捧場？

處境喜劇《愛·回家之開心速遞》演員之一劉思希(Lisa)，在這兩年《開心速遞》中露面機會不多，原因是她希望進修自己，所以選擇半讀。大家可能以為她去了修讀有關演藝的科目，可是她修讀的完全和演藝不相關，她選擇修讀工商管理碩士（EMBA）課程。今個月7月13日星期六Lisa在香港科技大學參加課程的畢業典禮，兩年的苦修，終於正式畢業。





《開心速遞》中嘅演員都有嚟睇Lisa畢業禮，包括左起：邵珮詩、呂慧儀、湯盈盈、張景淳。

這兩年的學習歷程，Lisa表示苦盡甘來：「一邊要應對去外國上課，一邊繼續拍攝《開心速遞》呢兩年捱到眼圈變熊貓眼，因為要成日適應不同時差。但好開心真係能夠完成，冇中途放棄，多謝公司、監製、編劇的支持先可以做到！」

唔知道Lisa畢業後會選擇繼續做演員定另謀出路？

Lisa回想這兩年的半工讀過程雖然辛苦，但憑著不屈的努力，最後卻能以8A優良兩成績畢業，非常厲害。Lisa笑言: 「開成績單一刻嚇咗一跳，有啲畀自己感動到，但我認為成績真係唔代表咩，只可以話我好適合讀書！希望能夠將來學以致用，才算圓滿。」

Lisa一邊拍劇一邊讀書都考到咁好成績，真係好叻女！！！

但這次畢業禮有一件事情令到Lisa覺得非常遺憾，那便是她最痛錫的弟弟因早前腳傷未能前來參加他的畢業典禮。不過Lisa透露弟弟送的畢業禮物熊啤啤使她終生難忘：「弟弟講呢隻畢業熊係佢親自落order定制，件衫襯咗我畢業袍顏色。最驚喜係畢業熊耳仔的材料用咗我幼稚園畢業時著嘅衣服上的一塊布整，唔知佢點樣問媽咪搵到呢啲舊衫！今朝收速遞時候，好surprise! 非常有心思，佢話就算佢嚟唔到，但呢隻小熊就代表佢到場支持我。」

