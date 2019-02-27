【開心速遞】劉思希讀全球第一EMBA　學費過百萬畢業年薪翻一倍！

圈中有不少美貌與智慧並重的女星，好像陳法拉、朱千雪都相繼回歸校園，繼續進修，而在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「洋洋」的劉思希（Lisa），拍劇之餘，還一邊修讀科大EMBA課程，同時兼顧工作與學業，絕對是圈中高學歷女星的代表！

劉思希在《愛．回家之開心速遞》中飾演洋洋，深受觀眾喜愛。（IG圖片）

參選《2011年度香港小姐競選》入行的Lisa，曾在美國林肯大學留學，修讀行政管理碩士，畢業後成為市場總監。簽約TVB後拍攝的劇集不算多，但在《巨輪》、《忠奸人》、《迷》中的戲份都不少，備受關注。近年憑着《愛．回家之開心速遞》中「洋洋」一角成功入屋，深受觀眾喜愛。早前她在IG Post出自己在溫書的照片，並寫道：「化好妝+set好頭+背好劇本，在化妝間等埋位的時間最好做什麼呢？️答案係...爭取時間溫書！為新年過後要拍劇，兩科考試同一大堆功課哦 搞掂埋你地，讓我開開心心過年吧~!最後衝刺 加油！」

Lisa要一邊拍劇，一邊讀EMBA課程，所以她都把握每分鐘溫書。（IG圖片）

+ 5 + 4 + 3

原來Lisa目前正在修讀香港科技大學和美國西北大學凱洛格商學院合辧的行政人員工商管理碩士（EMBA）課程，該課程連續三年榮登榜首，是全球排名第一的EMBA課程。據知這個課程要求入讀學生持有學士學位，並有10年或以上工作經驗，現時學生的平均年齡為40歲。每年平均錄取40至60人，強調「貴精不貴多」，著重學生的團體合作和溝通技巧。Lisa在接受《香港01》訪問時也表示門檻很高：「報的時候都好驚佢唔收，要睇你原來的本科成績同管理經驗。有好多科都好難，例如：統計分析決策，微經濟，金融學，但我好鍾意課程的內容同教授。」

Lisa修讀的EMBA課程連續三年排名第一，同學之中不乏公司高層管理人員。（科大官網圖片）

Lisa除了要攻讀學位之外，仍要忙着拍劇，令她倍感壓力：「《愛．回家之開心速遞》係全年都要拍，中途仲拍咗套《黃金有罪》，真係好辛苦。我有幾次真係想放棄，拍戲要捱夜，之後又要考試，又要抽時間溫書，真係有幾科會唔想考，不如缺席算數，但好彩最後都過到。」她透露課程將會在5月結束，現時星期五至日都要從一早開始上堂，所以Lisa坦言兼顧工作與學業非常辛苦。這次重返校園，她亦是深思熟慮後才決定：「因為不想和外界脫節，而且自己一直都想讀多個學位。（讀完之後有咩打算？）我會繼續拍劇，但同時也希望發展下生意，美容、金融、貿易都有興趣。」

估唔到Lisa原來係學霸，又靚又叻！（IG圖片）

EMBA課程招生對象為高級管理人員，如公司總裁及高層經理等，所以Lisa的同學差不多位位都是CEO，來頭不小。由於入讀門檻較高，所以學費亦較昂貴，有報道指現時學費要過百萬元，畢業生畢業三年後，平均年薪達507,492美元（約3,976,990港元），修讀課程前後平均薪金增幅達66%。對於Lisa繼續進修，她的家人也表示大力支持，不少網民更在IG留言為她加油打氣，更大讚她好學勤力！

希望Lisa順利畢業！（IG圖片）