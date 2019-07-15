加拿大韓裔型男Elan泳裝騷肌推新歌　網民哄動：請繼續行性感路線

韓國歌手每逢推出新歌前夕，都會發放預告片和照片造勢，不外乎大走青春活力或成熟性感路線，即使是性感風格，衣著不會非常暴露，而偶像歌手也甚少以泳裝示人。然而，新概念男團Ambitious Ambition成員Elan將於本月17日推出新曲《Burning》，近日發放的預告照中，Elan僅身穿泳褲，大曬結實腹肌和胸肌，對比一般偶像歌手的預告照，Elan實在相當破格。

Elan是新概念男團Ambitious Ambition成員。（Twitter/@AXIS_twt）

《Burning》的預告照中，Elan化身成獲獎的游泳選手，在泳池裡玩水球，又向着鏡頭展露燦爛的笑容，雖然照片風格健康活力，不過Elan僅身穿三角泳褲，盡騷結實身材，無疑令照片增添不少性感誘惑魅力。今次不是Elan首次在預告照中曬身材，今年四月推出的單曲《golden》預告片中，Elan更全裸上陣，雖然沒有展示重要部位，但也在鏡頭曬臀部，在K-pop而言尺度實在非常大。

Elan將於本月17日推出新曲《Burning》，預告照化身成獲獎的游泳健將，盡曬結實身材。（AXIS官網）

今年四月推出的單曲《golden》預告片中，Elan在鏡頭曬臀部。（《golden》截圖）

Elan單曲預告照逐格睇

對於Elan的破格照片，一眾韓國網民不止沒有抗拒，反而認為照片成功吸引大眾聆聽Elan的歌曲，又認為Elan時常曬身材，卻不會令觀眾感到負擔，更能令大家可以大飽眼福，希望他可以繼續保持性感風。其實Elan平日也愛透過Instagram和Twitter分享其fit爆身材，他的赤裸上身衣服比穿衣服的照片還要多，或許能令愛肌肉男的女性更愛不惜手。

Elan平日也愛透過Instagram和Twitter分享其fit爆身材。（Instagram/@ambitious_ambition）

Elan透過Instagram與Twitter分享之相片