Super Junior赴沙地阿拉伯開演唱會　粉絲準備土豪級應援迎偶像

韓國歌手每逢開騷、生日、出道紀念日等重大日子，粉絲們都會為偶像準備應援慶祝，例如準備美食、贈送名貴禮品、捐助慈善團體等，而Super Junior最近前往沙地阿拉伯舉行演唱會，成為史上第一隊在沙地阿拉伯舉行演唱會的亞洲團體，所以當地的E.L.F.（Super Junior粉絲）為8位演出成員利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭準備超豪華應援，令一眾K-pop迷大開眼界！

Super Junior近日完成沙地阿拉伯演唱會。（Twitter/@SJofficial）

為了歡迎Super Junior到訪沙地阿拉伯，E.L.F.在可謂不惜工本，包括為Super Junior提供超豪華機場貴賓室、巨大屏幕廣告應援、贈送名錶和黃金製品、準備紙幣花束等，有粉絲更稱紙幣花束是「簡單禮物」（A simple gift），更有粉絲贈送石油、黃金和火山石製成的手鏈，以及黃金煉油塔模型予Super Junior，盡顯沙地阿拉伯E.L.F.的驚人財力。

有沙地阿拉伯粉絲贈送紙幣花束，還稱是「簡單禮物」（A simple gift）。（Twitter/@3E2rrmp0vdLkevi）

沙地阿拉伯粉絲同主辦準備咗乜嘢土豪禮物？

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雖然沙地阿拉伯E.L.F.為Super Junior準備石油禮物，實在嚇大家一跳，不過這份禮物竟然不是當地粉絲的主意，而是源於Super Junior隊長利特的一個玩笑。有沙地阿拉伯E.L.F.向台灣粉絲「Rainie’s star」透露，去年利特赴杜拜參與所屬公司SM娛樂的演唱會「SMTOWN LIVE World Tour VI」時，曾向粉絲開玩笑說要收石油禮物，因此，粉絲努力儲錢達成利特的願望，而成員之一東海收到石油手鏈後，透過Instagram感謝E.L.F.的厚禮，K-pop迷感受到當地粉絲豪氣逼人之餘，也體會到Super Junior和E.L.F.之間感人的情誼。

沙地阿拉伯E.L.F.之所以為Super Junior準備石油禮物，原來是源於利特的一個玩笑。（Instagram/@xxteukxx）

東海收到粉絲贈送石油、黃金和火山石製成的手鏈，隨即透過Instagram感謝E.L.F.的厚禮。（Instagram/@leedonghae）